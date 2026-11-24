واشنطن-سانا



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الإثنين أن أكثر من 360 ألف رجل وامرأة وطفل في اليمن اضطروا إلى النزوح من مناطقهم منذ بداية آب الماضي، مشيرة إلى أن محافظة تعز تستضيف العدد الأكبر من النازحين، بنحو 145 ألف شخص.



ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله: إن القيود المفروضة على الطرق المؤدية إلى مدينة تعز لا تزال تعرقل حركة المدنيين وتدفق الإمدادات التجارية، موضحاً أن معظم الطرق لم تكن متاحة خلال الأسبوع الماضي إلا لساعات محدودة نهاراً، فضلاً عن تعرضها لإغلاقات مفاجئة.



وأشار حق إلى أن هذه القيود تؤثر بشكل مباشر على وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى السكان، وتترك العديد من الأسر دون موارد كافية لفترات طويلة.



وأضاف أن الأمم المتحدة تحققت خلال الفترة نفسها من مقتل وإصابة 323 مدنياً، بينهم 76 قتيلاً و247 جريحاً، لافتاً إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا ونصف عدد القتلى.

تقديم مساعدات إلى 300 ألف نازح

رغم التحديات التي تواجه العمل الإنساني، أكد حق أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى نحو 300 ألف نازح، أي ما يعادل 70 بالمئة من الأسر التي نزحت منذ آب الماضي، وقدموا لهم مساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة واحتياجات أساسية أخرى.



وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أوضح أن المرافق الطبية في محافظة مأرب تسلمت 19 شحنة جديدة من الإمدادات الطبية الطارئة مقدمة من أحد شركاء الأمم المتحدة، ما رفع إجمالي الشحنات الواصلة منذ الرابع من الشهر الجاري إلى 33 شحنة.



وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ورفع القيود التي تحول دون حصول سكان مدينة تعز على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.



وتعاني محافظة تعز من حصار تفرضه ميليشيا الحوثي أدى إلى إغلاق طرق رئيسة وعرقلة حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية، في وقت حذرت فيه السلطات المحلية في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري من حرمان نحو 246 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، نتيجة نقص الوقود والأكسجين والأدوية اللازمة لاستمرار عمل 12 مستشفى رئيساً في المحافظة.

