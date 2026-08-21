مهرجان رأس البسيط السياحي.. فعاليات ترفيهية وتراثية وترويج للمنتج المحلي

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية السياحة في اللاذقية، مهرجان رأس البسيط السياحي للمرة الأولى في ريف اللاذقية الشمالي، وذلك في مجمع هورايزون على شاطئ منطقة رأس البسيط، وسط إقبال من الأهالي والزوار من مختلف المحافظات.

فعاليات وعروض متنوعة

وأوضح مدير السياحة في اللاذقية فادي نظام، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان شهد مشاركة أكثر من 50 حرفياً وحرفية من أبناء المنطقة، إلى جانب الفرق الفلكلورية التراثية، فيما سجلت عروض الطيران الشراعي حضورها الأول ضمن فعالياته، لتشكل إضافة مميزة إلى البرنامج السياحي للمهرجان.

ولفت نظام إلى أن تنوع الفعاليات والمشاركة الواسعة للحرفيين يسهمان في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الواقع الاقتصادي ودعم المنتج المحلي، مشيراً إلى سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تشهدها مدينة اللاذقية مع اقتراب يوم السياحة العالمي.

تمكين السيدات ودعم الحرف التراثية

من جهتها، بينت لين دريباتي من جمعية “أنتِ” أن مشاركة الجمعية تهدف إلى عرض منتجات السيدات اللواتي استفدن من الدورات التدريبية وبرامج التمكين التي تقدمها الجمعية.

وأوضحت أن المشاركة شملت منتجات غذائية، وأعمال الكروشيه، والإكسسوارات، والتطريز، فضلاً عن الحرف التراثية كالخيزران، ما أتاح للسيدات والحرفيين فرصة الترويج لمنتجاتهم والتعريف بها أمام الزوار.

وأكدت دريباتي أهمية تسليط الضوء على هذه المهن للحفاظ عليها من الاندثار، باعتبارها تعكس الهوية والعادات والتقاليد، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية يشكل تحدياً أمام استمرار أصحاب هذه الحرف، ما يزيد الحاجة إلى دعمهم.

بدورها بينت عائدة أحمد، مربية نحل ومختصة بالتصنيع الغذائي في صالة المرأة الريفية بمحافظة اللاذقية، أن المشاركة تتيح للناس التعرف إلى منتجات المرأة الريفية، معتبرة أن دعم تسويق المنتجات يسهم في استمرار العمل المنزلي والإنتاج المحلي.

حلقة وصل بين المنتج والمستهلك

في السياق، استعرض الحرفي ميشيل منصور من جمعية “سوق الضيعة” عمله في صناعة الشموع التي يصمم قوالبها وينفذها بنفسه، موضحاً أن تجربته في العمل الحرفي بدأت بعد التقاعد، وأنه يحرص على تقديم منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع الأسعار، حيث وجد في المعارض بوابة مهمة لتعزيز التواصل بين المنتج والمستهلك.

وأعربت الشابة لانا سليمان، الطالبة في السنة الثالثة بكلية الصيدلة، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في المهرجان، حيث قدمت منتجات طبيعية للعناية بالشعر والبشرة، موضحة أنها تسعى إلى ربط دراستها العلمية بالعمل والإنتاج، والاستفادة من هذه التجربة في تطوير مشروعها والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين.

واستقطبت فعاليات المهرجان، التي تستمر حتى منتصف الليل، أعداداً كبيرة من أهالي المنطقة وزوارها، وسط أجواء تفاعلية مميزة، تخللتها عروض فنية وتراثية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية.

ويُعتبر شاطئ رأس البسيط، الواقع على بعد 50 كيلو متر شمال اللاذقية أحد أهم الوجهات السياحية في سوريا، حيث يجمع الموقع بين جمال الطبيعة البكر وتنوع الخدمات التي تلائم مختلف الزوار.