لجنة التفتيش القضائية تتابع التحقيقات بقضية مقتل الطفلة نور في درعا

درعا-سانا‏

باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة ‌‏قضية الطفلة نور مهند الدوس، أعمالها فور وصولها محافظة درعا لجهة ‌‏الوقوف على مجريات التحقيق ‏والإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية.‏

وذكرت وزارة العدل في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن ‏اللجنة ‏التي شكلت بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس تتابع سير التحقيقات ‌‏وتراجع الإجراءات القضائية ذات الصلة، بما يضمن حسن تطبيق القانون، ‌‏وكشف جميع ملابسات القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول ‌‏القانونية.‏

وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان أمس الجمعة أنها تابعت منذ اللحظة ‌‏الأولى القضية وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف ‏النيابة العامة، وتم إعلان ‏ما توصلت إليه للرأي العام بكل شفافية في إطار ‏حق المجتمع بالاطلاع على ‏الحقائق بعيداً عن الشائعات والتكهنات.‏

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وأوضحت أنها شكّلت لجنة تفتيش عاجلة للاطلاع مباشرة على مجمل ‌‏الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير حول ‌‏القرارات والإجراءات المتخذة سابقاً، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام ‌‏بالأصول القانونية في جميع مراحلها.‏

وكانت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى بريف درعا كشفت ملابسات ‌‏جريمة ‏مقتل الطفلة نور، وتمكنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وهو عمّ ‌‏الطفلة المدعو (م. د)، ‏الذي أقر خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، كما تم إلقاء ‌‏القبض على كل من والد الطفلة المدعو (م. د)، ‏وعمها الثاني المدعو (م. د)، ‌‏وذلك بتهمة التستر على الجريمة.‏