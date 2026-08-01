لجنة التفتيش القضائية تتابع التحقيقات بقضية مقتل الطفلة نور في درعا

درعا-سانا
باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة قضية الطفلة نور مهند الدوس، أعمالها فور وصولها محافظة درعا لجهة الوقوف على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية.
وذكرت وزارة العدل في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اللجنة التي شكلت بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس تتابع سير التحقيقات وتراجع الإجراءات القضائية ذات الصلة، بما يضمن حسن تطبيق القانون، وكشف جميع ملابسات القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول القانونية.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان أمس الجمعة أنها تابعت منذ اللحظة الأولى القضية وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة، وتم إعلان ما توصلت إليه للرأي العام بكل شفافية في إطار حق المجتمع بالاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات والتكهنات.
وأوضحت أنها شكّلت لجنة تفتيش عاجلة للاطلاع مباشرة على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير حول القرارات والإجراءات المتخذة سابقاً، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في جميع مراحلها.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى بريف درعا كشفت ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور، وتمكنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وهو عمّ الطفلة المدعو (م. د)، الذي أقر خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، كما تم إلقاء القبض على كل من والد الطفلة المدعو (م. د)، وعمها الثاني المدعو (م. د)، وذلك بتهمة التستر على الجريمة.