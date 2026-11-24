دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة الطاقة بالشراكة مع حكومة مملكة النرويج ‏وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏)، الخطة الرئيسة ‏للطاقة المتجددة في سوريا، وذلك خلال فعالية تضمنت ‏عرضاً مشتركاً قدمته الوزارة وشركة ‏MRC‏ الاستشارية، و‏تناول أبرز مخرجات الخطة وتوصياتها، وواقع قطاع الطاقة ‏والتحديات التي تواجه تطويره، إضافة إلى أولويات التوسع ‏في مشروعات الطاقة المتجددة.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الاثنين أن ‏الفعالية التي أقيمت بدمشق استعرضت متطلبات تنفيذ الخطة، ‏وفي مقدمتها بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لقطاع الطاقة، ‏وتطوير القدرات الفنية للكوادر الوطنية، وتعزيز أدوات ‏التخطيط والتعاون الفني، بما يدعم تحديث الخطة، وتوجيه ‏الاستثمارات المستقبلية في القطاع.‏

منصة موحدة لبيانات الطاقة

أشارت الوزارة إلى أن مخرجات الخطة حددت أولويات ‏العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إطلاق برنامج ‏وطني لإنشاء منصة موحدة لبيانات الطاقة، وتطوير القدرات الوطنية في التخطيط والتحليل ‏الفني، وتولي المؤسسات الوطنية مسؤولية تحديث الخطة ‏دورياً، بما يضمن تحويل توصياتها إلى برامج ومشروعات ‏قابلة للتنفيذ.‏

حضر الفعالية معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز ‏المؤسسي إبراهيم العدهان، وسفيرة مملكة النرويج بدمشق ‏هيلدا هارالدستاد، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي في سوريا ميلاني هاونشتاين، ومستشار شؤون ‏الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية والمغتربين طلال كنعان، ‏ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس ‏كردوش.‏

وكانت سوريا شاركت في ال 22 من شهر تشرين الأول ‏الماضي للمرة الأولى منذ انتسابها إلى الوكالة الدولية للطاقة ‏المتجددة “آيرينا”، ‏في اجتماع مجلس الوكالة بدورته الـ32، ‏الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ‏لبحث أولويات ‏التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات ‏والتقنيات ‏الدولية لدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا خلال ‏مرحلة إعادة الإعمار.‏