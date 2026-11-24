دمشق-سانا
أطلقت وزارة الطاقة بالشراكة مع حكومة مملكة النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة في سوريا، وذلك خلال فعالية تضمنت عرضاً مشتركاً قدمته الوزارة وشركة MRC الاستشارية، وتناول أبرز مخرجات الخطة وتوصياتها، وواقع قطاع الطاقة والتحديات التي تواجه تطويره، إضافة إلى أولويات التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الاثنين أن الفعالية التي أقيمت بدمشق استعرضت متطلبات تنفيذ الخطة، وفي مقدمتها بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لقطاع الطاقة، وتطوير القدرات الفنية للكوادر الوطنية، وتعزيز أدوات التخطيط والتعاون الفني، بما يدعم تحديث الخطة، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في القطاع.
منصة موحدة لبيانات الطاقة
أشارت الوزارة إلى أن مخرجات الخطة حددت أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إطلاق برنامج وطني لإنشاء منصة موحدة لبيانات الطاقة، وتطوير القدرات الوطنية في التخطيط والتحليل الفني، وتولي المؤسسات الوطنية مسؤولية تحديث الخطة دورياً، بما يضمن تحويل توصياتها إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.
حضر الفعالية معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، وسفيرة مملكة النرويج بدمشق هيلدا هارالدستاد، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ميلاني هاونشتاين، ومستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية والمغتربين طلال كنعان، ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش.
وكانت سوريا شاركت في ال 22 من شهر تشرين الأول الماضي للمرة الأولى منذ انتسابها إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، في اجتماع مجلس الوكالة بدورته الـ32، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لبحث أولويات التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الدولية لدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار.