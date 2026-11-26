دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت قادمة من لبنان ومتجهة إلى دول الجوار.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الخميس، أن العملية أسفرت ‏عن ضبط 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون، وإلقاء القبض على ثلاثة من أفراد الشبكة المتورطة، وهم: (ج.س)، و(ع.س)، و(س.س).

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت قوى حرس الحدود التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، أحبطت أمس محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري، وضبطت نحو 783 ألف حبة كبتاغون.

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إتلاف كميات ‏كبيرة من المواد المخدرة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من ‏مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً ‏إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد ‏المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك.‏

وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف ‏لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.‏