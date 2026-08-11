التنمية الإدارية والسياحة تعتمدان أسماء 3303 مقبولين لشغل 254 شاغراً وظيفياً



‏دمشق-سانا‏

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‏أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد قائمة المرشحين لشغل 254 شاغراً وظيفياً لدى الإدارة ‏المركزية ومديريات السياحة في جميع المحافظات، حيث بلغ عدد المقبولين الذين استوفوا الشروط والمعايير المعتمدة 3303.‏

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‏ودعت وزارة السياحة، عبر قناتها على تلغرام، كل المقبولين الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية ‏في الإدارة المركزية أو دوائرها في مديريات السياحة بالمحافظات، لتقديم الأوراق الثبوتية، وتثبيت الرغبة في التعاقد وفق الشاغر ‏المتقدم له، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه، تمهيداً لبدء مرحلة الاختبارات والمقابلات خلال مدة أقصاها 30 يوماً.‏

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‏وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للمقبولين الاطلاع على أسمائهم من خلال الرابط.

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‏وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع وزارة السياحة، في الرابع من شهر تموز الماضي، توافر شواغر وظيفية بعدد من ‏المسميات الوظيفية والاختصاصات، تشمل مجالات إدارية وتعليمية وقانونية وسياحية وتقنية وخدمية، وذلك ضمن (الإدارة المركزية ‏والهيئات والمديريات) التابعة لهما.‏

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