التنمية الإدارية والسياحة تعتمدان أسماء 3303 مقبولين لشغل 254 شاغراً وظيفياً

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد قائمة المرشحين لشغل 254 شاغراً وظيفياً لدى الإدارة المركزية ومديريات السياحة في جميع المحافظات، حيث بلغ عدد المقبولين الذين استوفوا الشروط والمعايير المعتمدة 3303.
ودعت وزارة السياحة، عبر قناتها على تلغرام، كل المقبولين الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية أو دوائرها في مديريات السياحة بالمحافظات، لتقديم الأوراق الثبوتية، وتثبيت الرغبة في التعاقد وفق الشاغر المتقدم له، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه، تمهيداً لبدء مرحلة الاختبارات والمقابلات خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للمقبولين الاطلاع على أسمائهم من خلال الرابط.
وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع وزارة السياحة، في الرابع من شهر تموز الماضي، توافر شواغر وظيفية بعدد من المسميات الوظيفية والاختصاصات، تشمل مجالات إدارية وتعليمية وقانونية وسياحية وتقنية وخدمية، وذلك ضمن (الإدارة المركزية والهيئات والمديريات) التابعة لهما.