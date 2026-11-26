دمشق-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع وفد أكاديمي من معهد الهلال في جمهورية باكستان الإسلامية برئاسة مدير المعهد مصطفى كامل، آفاق التعاون في مجال التعليم الصحي، وسبل الاستفادة من التجربة الباكستانية في هذا المجال.



وذكرت الوزارة اليوم الخميس، أن اللقاء ناقش إمكانية تأسيس جامعة متخصصة أو هيئة عليا للعلوم الصحية في سوريا، تعتمد أحدث المعايير الأكاديمية والتدريبية، وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم الطبي والعلوم الصحية المساعدة.

وأكد الحلبي حرص الوزارة على الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال ومنها التجربة الباكستانية، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية مع المؤسسات التعليمية المرموقة.



وشدد على أن تطوير التعليم الصحي يمثل أولوية استراتيجية للوزارة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتأهيل كوادر وطنية عالية الكفاءة.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، لوضع خطة عمل تنفيذية تترجم هذه التفاهمات إلى مشاريع أكاديمية ملموسة على أرض الواقع.



يشار إلى أن معهد الهلال مؤسسة أكاديمية متخصصة في التعليم الصحي والعلوم الطبية والتمريض في جمهورية باكستان، ويقدم برامج درجات علمية ودبلومات مهنية لتأهيل الكوادر الصحية.