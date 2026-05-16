التنمية الإدارية تطلق دبلوماً متقدماً في تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التنمية الإدارية برنامج “الدبلوم المتقدم في تحليل البيانات المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي”، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على تحويل البيانات المؤسسية إلى تقارير ذكية ومؤشرات أداء، تدعم صناعة القرار الحكومي.

ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل إلى ملء الرابط.

وأوضح مدير إدارة البيانات في وزارة التنمية الإدارية، عمارة الرشيد لـ سانا، أن الدبلوم يأتي استجابة للحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات رقمية وتحليلية متقدمة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وأشار الرشيد، إلى أن البرنامج يمتد على مدى 145 ساعة تدريبية، ويستهدف العاملين في مجالات التخطيط والمتابعة وقياس الأداء وإدارة السجلات والبيانات، ويتضمن محاور متخصصة في علم البيانات والإحصاء التطبيقي، وأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التدريب على برامج Excel وPower BI وSQL Server.

وبيّن الرشيد، أن الدبلوم يختتم بمشروع تطبيقي يعالج مشكلة واقعية ضمن بيئة العمل الحكومية، وهي قلة الخبرات التخصصية في إدارة البيانات ومعالجتها، مؤكداً أن من أبرز ميزاته، طبيعته التطبيقية واعتماده على بيانات حقيقية، بما يعزز ثقافة الإدارة المبنية على البيانات، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

ويأتي إطلاق الدبلوم في إطار توجه وزارة التنمية الإدارية نحو دعم التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عبر برامج تدريبية تخصصية تسهم في تحديث أدوات العمل الإداري، وتعزيز الاعتماد على البيانات في التخطيط وصناعة القرار.