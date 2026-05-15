الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي

photo 2026 05 15 21 53 20 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.

ومحمد صفوت رسلان
– من مواليد عام 1981.
– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.
– حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.
– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco.
– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank.
– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.
– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.
– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.
– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.

قالب الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي
نضال الشعب السوري وتراثه العريق في البرنامج الفني لليوم الـ 3 من معرض دمشق الدولي
اتحاد غرف السياحة السورية يوقع مذكرة تفاهم مع “العقيلة” لتعزيز خدمات التأمين للمنشآت السياحي
الخطوط الجوية السورية تنقل رحلات غد إلى مطار حلب
بدء تسليم هويات مؤقتة لمن سووا أوضاعهم بالسويداء ‏
وصول أول رحلة لشركة الطيران الإماراتية “فلاي دبي” إلى مطار دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك