الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
ومحمد صفوت رسلان
– من مواليد عام 1981.
– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.
– حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.
– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco.
– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank.
– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.
– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.
– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.
– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.