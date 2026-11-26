الرياض-سانا

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، تعرض مصفاة جازان جنوب غربي السعودية لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي، محذراً من أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سيقابله رد عسكري حازم.

وقال المالكي، في منشور عبر منصة (إكس): إن قوات التحالف ستتعامل بحزم مع أي اعتداء يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تشهدها المنطقة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا عقب استهداف أحد المواقع الحيوية في البلاد بطائرات مسيّرة إيرانية.