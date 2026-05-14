استمرار أعمال إعادة تأهيل مضمار نادي الفروسية في الرقة



الرقة-سانا



تواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة، أعمال إعادة تأهيل مضمار نادي الفروسية الخاص بسباقات الخيول، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إعادة إحياء المرافق الرياضية والخدمية في المحافظة.



وأوضح المشرف الفني في دائرة الخدمات بالرقة فاضل الدالي، ‏في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات الفنية باشرت أعمال تأهيل المضمار عبر تنفيذ عمليات التسوية، تمهيداً لتجهيزه وفق المواصفات المطلوبة.





وأضاف الدالي: إن المديرية عملت على نقل مادة الرمل النبكي من منطقة جبل البشري بريف الرقة إلى موقع المضمار، حيث جرى فرشها ضمن مراحل التأهيل الحالية، مشيراً إلى أن العمل مستمر حالياً على عمليات التسوية النهائية لإعادة المضمار إلى الخدمة بأفضل جاهزية ممكنة.



وبيّن أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت حتى الآن إلى نحو 70 بالمئة، لافتاً إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه فرق العمل، أبرزها بعد المسافة الناتج عن خروج جسر الرشيد الجديد عن الخدمة، ما يضطر الآليات إلى سلوك طرق أطول.



وأكد الدالي أن الأعمال مستمرة بوتيرة متسارعة رغم التحديات، ومن المزمع الانتهاء من المشروع خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تمهيداً لإعادة المضمار إلى الخدمة واستقبال الفعاليات وسباقات الخيول من جديد.





ويُعد مضمار نادي الفروسية من أبرز المرافق الرياضية والتراثية في محافظة الرقة، فيما تسعى الجهات المعنية إلى إعادة تأهيله ضمن جهود أوسع لإحياء الأنشطة الرياضية والخدمية في المدينة.