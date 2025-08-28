وقفة تضامنية للهلال الأحمر في درعا بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

درعا-سانا

نظم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا اليوم، وقفة تضامنية أمام مبنى الفرع في حي المطار بمدينة درعا، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف في الثلاثين من آب من كل عام، بمشاركة حشد من المتطوعين والعاملين في المنظمة.

وتهدف الوقفة التضامنية، إلى تسليط الضوء على معاناة آلاف العائلات التي تعيش ألم الفقدان والانتظار، والتأكيد على حقها المشروع في معرفة مصير أبنائها، باعتبار أن هذه القضية تمثل بعداً إنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التغاضي عنها.

وأشار القائمون على تنظيم هذه الفعالية، إلى أن تنظيم الوقفة يعكس التزام منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بمسؤولياتها الإنسانية تجاه قضية المفقودين، وتجسيداً لقيمها القائمة على التضامن والدعم النفسي والمعنوي للعائلات المتضررة، مؤكدين أن هذه القضية جزء لا يتجزأ من جوهر عمل المنظمة في المجال الإنساني.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات رمزية عبرت عن الألم والأمل في آن واحد في رسالة واضحة، بأن قضية المفقودين يجب أن تبقى حاضرة في وجدان المجتمع، وأن العمل من أجلها واجب إنساني وأخلاقي لا ينقطع.

وتأتي هذه الوقفة انسجاماً مع المبادرات الإنسانية التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني، لإبراز أهمية ملف المفقودين ودعوة مختلف الجهات إلى مواصلة الجهود من أجل دعم العائلات المكلومة والمتضررة والتخفيف من معاناتها.

يُحيي العالم في الثلاثين من آب من كل عام اليوم العالمي للمفقودين، لتسليط الضوء على معاناة الأشخاص المفقودين وعائلاتهم، والدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل الكشف عن مصيرهم.

وتُعد قضية المفقودين في سوريا من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، نظراً لما خلّفته جرائم النظام البائد من آثار إنسانية عميقة. وفي الـ17 من أيار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 19القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين مهمتها البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.