بمشاركة شعبية.. انطلاق حملة نظافة واسعة في اللاذقية ‏استعداداً للموسم السياحي

اللاذقية- سانا
انطلقت صباح اليوم الإثنين من الملعب البلدي في مدينة اللاذقية حملة نظافة واسعة بمشاركة المؤسسات الحكومية والفرق التطوعية والجمعيات الأهلية وفعاليات شبابية ومجتمعية، بهدف تعزيز واقع النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وذلك بتوجيه من محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
وشاركت في الحملة كوادر وآليات من قطاعات البلدية والخدمات والزراعة والخراج والخدمات الفنية والبناء والتشييد، إضافة إلى مؤسسات الكهرباء والمياه وعدد من الجهات العامة الأخرى، إلى جانب متطوعين من مختلف الفعاليات المجتمعية.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تهدف إلى تعزيز واقع النظافة في المحافظة وتنظيف المدينة بشكل كامل استعداداً للموسم السياحي، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة للأهالي والزوار، وترسيخ مفهوم أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وأشار كيال إلى أن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد وفق الحاجة، وتستهدف الطرق الرئيسية ومداخل المدينة والساحات العامة، إضافة إلى عدد من الأحياء التي تعاني من تراكم النفايات والأنقاض.
من جهته، بين رئيس مجلس جمعية شراع الخير براء علاف أن الحملة تجمع المؤسسات الحكومية والفرق التطوعية والجمعيات الأهلية في عمل مشترك يهدف إلى جعل اللاذقية أكثر جمالاً ونظافة، ولا سيما مع اقتراب الموسم السياحي، لافتاً إلى أهمية استدامة هذه الجهود وعدم اقتصارها على حملات موسمية.
بدوره أوضح مدير الإعلام في مديرية الزراعة باللاذقية عدنان أوسي أن الحملة تهدف إلى إضفاء رونق خاص على المدينة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية، مؤكداً أن الحفاظ على النظافة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، من مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية إلى المواطنين.
وعبرت المتطوعة هنا العبيد عن سعادتها بالمشاركة في الحملة، مشيرة إلى أن الحفاظ على جمال اللاذقية واجب مجتمعي، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة وعدم رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمواقع السياحية.
وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في محافظة اللاذقية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والشراكة المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضاري للمدينة ويعزز جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال الموسم السياحي.