بمشاركة شعبية.. انطلاق حملة نظافة واسعة في اللاذقية ‏استعداداً للموسم السياحي

اللاذقية- سانا

انطلقت صباح اليوم الإثنين من الملعب البلدي في مدينة ‏اللاذقية حملة نظافة واسعة بمشاركة المؤسسات الحكومية ‏والفرق التطوعية والجمعيات الأهلية وفعاليات شبابية ‏ومجتمعية، بهدف تعزيز واقع النظافة وتحسين المظهر ‏الحضاري للمدينة، وذلك بتوجيه من محافظة اللاذقية بالتعاون ‏مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وشاركت في الحملة كوادر وآليات من قطاعات البلدية والخدمات ‏والزراعة والخراج والخدمات الفنية والبناء والتشييد، إضافة إلى ‏مؤسسات الكهرباء والمياه وعدد من الجهات العامة الأخرى، ‏إلى جانب متطوعين من مختلف الفعاليات ‏المجتمعية‎.‎

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد ‏الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تهدف إلى ‏تعزيز واقع النظافة في المحافظة وتنظيف المدينة بشكل كامل ‏استعداداً للموسم السياحي، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى توفير ‏بيئة نظيفة وآمنة للأهالي والزوار، وترسيخ مفهوم أن النظافة ‏مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع‎.‎

وأشار كيال إلى أن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد ‏وفق الحاجة، وتستهدف الطرق الرئيسية ومداخل المدينة ‏والساحات العامة، إضافة إلى عدد من الأحياء التي تعاني من ‏تراكم النفايات والأنقاض‎.‎

من جهته، بين رئيس مجلس جمعية شراع الخير براء علاف أن ‏الحملة تجمع المؤسسات الحكومية والفرق التطوعية والجمعيات ‏الأهلية في عمل مشترك يهدف إلى جعل اللاذقية أكثر جمالاً ‏ونظافة، ولا سيما مع اقتراب الموسم السياحي، لافتاً إلى أهمية ‏استدامة هذه الجهود وعدم اقتصارها على حملات موسمية‎.‎

بدوره أوضح مدير الإعلام في مديرية الزراعة باللاذقية عدنان ‏أوسي أن الحملة تهدف إلى إضفاء رونق خاص على المدينة ‏باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية، مؤكداً أن الحفاظ على ‏النظافة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، من مؤسسات الدولة ‏والجمعيات الأهلية إلى المواطنين‎.‎

وعبرت المتطوعة هنا العبيد عن سعادتها بالمشاركة في الحملة، ‏مشيرة إلى أن الحفاظ على جمال اللاذقية واجب مجتمعي، ‏ودعت المواطنين إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة وعدم ‏رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمواقع السياحية‎.‎

وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي ‏والبيئي في محافظة اللاذقية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ‏والشراكة المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضاري ‏للمدينة ويعزز جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال الموسم السياحي‎.‎