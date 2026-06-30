توفير خدمة الإنترنت لفرع جامعة الفرات في الرقة عبر الكبل ‏الضوئي لتعزيز الخدمات التعليمية

الرقة-سانا‏

باشرت شركة اتصالات سوريا اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع ربط ‏فرع جامعة الفرات في الرقة بخدمة الإنترنت عبر الكبل ‏الضوئي، بهدف تأمين خدمة إنترنت مستقرة، وتحسين الخدمات ‏التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والكوادر التدريسية‎.‎

وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية في اتصالات سوريا المهندس ‏فريح الزيتون لمراسل سانا أن المشروع يشمل تغذية المركز ‏الرئيسي للجامعة بخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، إضافة إلى كليتي الصيدلة والزراعة ومركز المفاضلة، وذلك ‏بدعم وتجهيز من شركة اتصالات سوريا‎.‎

وبيّن الزيتون أن أهمية المشروع تكمن في توفير خدمة إنترنت ‏مستقرة للطلاب وتسهيل إنجاز معاملاتهم الأكاديمية والإدارية ‏داخل محافظة الرقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على ‏الانتقال إلى محافظات أخرى، لإتمام بعض الإجراءات الجامعية‎.‎

وأضاف: إن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال تغذية بقية المراكز ‏التعليمية التابعة للجامعة داخل الحرم الجامعي وخارجه، بما فيها ‏كلية التربية وكلية الهندسة المدنية والمعاهد التابعة للجامعة في ‏المحافظة، عبر الكبل الضوئي لضمان جودة الخدمة ‏واستقرارها‎.‎

من جانبه، بين رئيس فرع جامعة الفرات في الرقة الدكتور أحمد ‏العفدل أن المشروع يشكل خطوة مهمة في دعم العملية التعليمية ‏والتحول الرقمي داخل الجامعة، مشيراً إلى أن فرق شركة ‏اتصالات سوريا أجرت دراسات فنية لمختلف المواقع قبل البدء ‏بالتنفيذ‎.‎

وأوضح العفدل أن توفير خدمة الإنترنت للكليات والمعاهد يسهم ‏في تحسين البيئة التعليمية والإدارية، ولا سيما مع اقتراب بدء ‏العام الدراسي الجديد، إضافة إلى دعم عمل مركز المفاضلة ‏وتسهيل وصول الخدمات الإلكترونية للطلاب‎.‎

ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية ‏للاتصالات في محافظة الرقة، وتعزيز الخدمات الرقمية في ‏الجامعة، بما يدعم العملية التعليمية، ويرفع مستوى الخدمات ‏المقدمة للطلاب‎.‎

وكانت شركة اتصالات سوريا، بدأت في الـ22 من الشهر ‏الجاري، تشغيل نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة ‏الرقة، بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز الفني ووضعها ‏بالخدمة، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الإنترنت، وتوسيع ‏نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية‎.‎