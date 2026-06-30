توفير خدمة الإنترنت لفرع جامعة الفرات في الرقة عبر الكبل ‏الضوئي لتعزيز الخدمات التعليمية

الرقة-سانا
باشرت شركة اتصالات سوريا اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع ربط فرع جامعة الفرات في الرقة بخدمة الإنترنت عبر الكبل الضوئي، بهدف تأمين خدمة إنترنت مستقرة، وتحسين الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والكوادر التدريسية.
وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية في اتصالات سوريا المهندس فريح الزيتون لمراسل سانا أن المشروع يشمل تغذية المركز الرئيسي للجامعة بخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، إضافة إلى كليتي الصيدلة والزراعة ومركز المفاضلة، وذلك بدعم وتجهيز من شركة اتصالات سوريا.
وبيّن الزيتون أن أهمية المشروع تكمن في توفير خدمة إنترنت مستقرة للطلاب وتسهيل إنجاز معاملاتهم الأكاديمية والإدارية داخل محافظة الرقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الانتقال إلى محافظات أخرى، لإتمام بعض الإجراءات الجامعية.
وأضاف: إن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال تغذية بقية المراكز التعليمية التابعة للجامعة داخل الحرم الجامعي وخارجه، بما فيها كلية التربية وكلية الهندسة المدنية والمعاهد التابعة للجامعة في المحافظة، عبر الكبل الضوئي لضمان جودة الخدمة واستقرارها.
من جانبه، بين رئيس فرع جامعة الفرات في الرقة الدكتور أحمد العفدل أن المشروع يشكل خطوة مهمة في دعم العملية التعليمية والتحول الرقمي داخل الجامعة، مشيراً إلى أن فرق شركة اتصالات سوريا أجرت دراسات فنية لمختلف المواقع قبل البدء بالتنفيذ.
وأوضح العفدل أن توفير خدمة الإنترنت للكليات والمعاهد يسهم في تحسين البيئة التعليمية والإدارية، ولا سيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، إضافة إلى دعم عمل مركز المفاضلة وتسهيل وصول الخدمات الإلكترونية للطلاب.
ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات في محافظة الرقة، وتعزيز الخدمات الرقمية في الجامعة، بما يدعم العملية التعليمية، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وكانت شركة اتصالات سوريا، بدأت في الـ22 من الشهر الجاري، تشغيل نقاط إنترنت مجانية في عدد من المواقع بمدينة الرقة، بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز الفني ووضعها بالخدمة، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الإنترنت، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية.