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فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات

photo 4 2026 10 28 15 06 54 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
ضبط 200 ‏ألف حبة كبتاغون في حمص-حمص -سانا

‎ ‌‏حمص-سانا

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص ‏القبض على ‏شبكة لترويج المخدرات، وذلك إثر ‏عملية نوعية وكمين محكم، أسفر ‏عن ضبط 200 ‏ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان‎.‎

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر ‏التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن الدوريات ألقت القبض ‏على المتورطَين (م. ف) و(م. ‏ف)، مع تحريز ‏المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء ‏المختص ‏لنيل جزائهما العادل‎.‎

وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة طرطوس، ‏تمكن في ‏التاسع عشر من الشهر الجاري عقب ‌‏عمليات رصد ومتابعة، من ‏تفكيك خلية تنشط في ‏تجارة المواد ‏المخدرة في قرية المنطار بريف ‌‏طرطوس، وإلقاء القبض على ‏أفرادها الثمانية‎.‎

photo 1 2026 10 28 15 06 53 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
photo 2 2026 10 28 15 06 53 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
photo 5 2026 10 28 15 06 54 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
photo 6 2026 10 28 15 06 54 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
photo 7 2026 10 28 15 06 54 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
photo 8 2026 10 28 15 06 54 فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات
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