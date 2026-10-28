فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات

‎ ‌‏حمص-سانا

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص ‏القبض على ‏شبكة لترويج المخدرات، وذلك إثر ‏عملية نوعية وكمين محكم، أسفر ‏عن ضبط 200 ‏ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان‎.‎

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر ‏التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن الدوريات ألقت القبض ‏على المتورطَين (م. ف) و(م. ‏ف)، مع تحريز ‏المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء ‏المختص ‏لنيل جزائهما العادل‎.‎

وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة طرطوس، ‏تمكن في ‏التاسع عشر من الشهر الجاري عقب ‌‏عمليات رصد ومتابعة، من ‏تفكيك خلية تنشط في ‏تجارة المواد ‏المخدرة في قرية المنطار بريف ‌‏طرطوس، وإلقاء القبض على ‏أفرادها الثمانية‎.‎