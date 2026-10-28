فرع مكافحة المخدرات بحمص يلقي القبض على ‏شبكة لترويج ‏المخدرات

حمص-سانا
أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص القبض على شبكة لترويج المخدرات، وذلك إثر عملية نوعية وكمين محكم، أسفر عن ضبط 200 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان.
وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء، أن الدوريات ألقت القبض على المتورطَين (م. ف) و(م. ف)، مع تحريز المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لنيل جزائهما العادل.
وكان فرع مكافحة المخدرات في محافظة طرطوس، تمكن في التاسع عشر من الشهر الجاري عقب عمليات رصد ومتابعة، من تفكيك خلية تنشط في تجارة المواد المخدرة في قرية المنطار بريف طرطوس، وإلقاء القبض على أفرادها الثمانية.