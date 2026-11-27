بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الفئات العمرية تختلف في مدى تعرضها لفيروسات الجهاز التنفسي، إذ تنتشر الإنفلونزا بصورة أكبر بين المراهقين والبالغين، بينما تصيب فيروسات أخرى الأطفال الصغار وكبار السن بمعدلات أعلى، ما يبرز أهمية مراعاة العمر عند وضع استراتيجيات الوقاية من العدوى التنفسية.

وذكر باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومركز تشونغتشينغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في دراسة نشرتها مجلة «Virology Journal» العلمية في الرابع من تشرين الثاني الجاري، أنهم حللوا بيانات 16363 مريضاً بالعدوى التنفسية، بالاستناد إلى سجلات المستشفيات والبيانات الصحية والإحصاءات السكانية، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2023 إلى نيسان 2025.

وأظهرت النتائج أن معدلات الكشف عن فيروس الإنفلونزا بلغت ذروتها لدى المراهقين والبالغين، في حين تركزت الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الالتهاب الرئوي البشري لدى الرضع وكبار السن، بينما كان الفيروس الأنفي، المسبب الشائع لنزلات البرد، والفيروس الغدي وفيروس نظير الإنفلونزا البشرية أكثر انتشاراً بين أطفال ما قبل المدرسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة سجلوا أعلى معدلات الإصابة والاستشفاء المرتبطة بالفيروسات الستة التي شملها البحث، فيما ارتفعت معدلات دخول المستشفيات مجدداً لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، ما يعكس أهمية هاتين الفئتين في جهود الوقاية والرعاية الصحية.

ولفت الباحثون إلى أن العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي ارتبطت باحتمالات أعلى للإصابة بالعدوى التنفسية الحادة الشديدة مقارنة بالفيروسات الأخرى التي شملتها الدراسة، إذ بلغ احتمال الإصابة بهذه الحالات نحو 7.9 أضعاف مقارنة بالإنفلونزا، بعد ضبط العوامل المؤثرة في التحليل الإحصائي.

وتسلط النتائج الضوء على اختلاف أنماط انتشار الفيروسات التنفسية باختلاف العمر، وأهمية تعزيز إجراءات الوقاية والمتابعة الصحية لدى الأطفال الصغار وكبار السن، ولا سيما خلال مواسم انتشار العدوى.

والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الالتهاب الرئوي البشري يسببان التهابات تنفسية قد تكون شديدة لدى الرضع وكبار السن، فيما يُعد الفيروس الأنفي المسبب الأشيع لنزلات البرد، ويسبب الفيروس الغدي التهابات تنفسية وعينية، أما فيروس نظير الإنفلونزا البشرية فقد يؤدي إلى التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية.