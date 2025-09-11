الهلال الأحمر العربي السوري يوزّع مساعدات لـ92 عائلة في الحسكة

الحسكة-سانا

وزّع فرعُ منظّمةِ الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة مساعداتٍ شملت عائلاتٍ وافدةً وأخرى من المجتمع المحلي.

وبيّن رئيس فرع المنظمة في الحسكة، خضر الظاهر، أن المساعدات تضمنت مواد وتجهيزات منزلية حسب حاجة كل عائلة، مثل خزّانات مياه، وأجهزة تسخين، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف الظاهر: “شملت المساعدات 92 عائلة من المجتمع المحلي والوافدين المسجّلين في مركز الرعاية الاجتماعية التابع لفرع المنظمة”، مبينًا أهمية هذه المساعدات لناحية التخفيف من معاناة الأهالي، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.