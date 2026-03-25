فرق مؤازرة من الدفاع المدني تصل إلى الحسكة لتعزيز الاستجابة لتداعيات المنخفض الجوي والفيضانات

الحسكة-سانا

وصلت فرق مؤازرة من الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الحسكة، قادمة من مختلف المحافظات السورية، بهدف دعم جهود الاستجابة الجارية لمواجهة الأحوال الجوية القاسية والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها المحافظة منذ ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها في التلغرام أن فرق الدفاع باشرت أعمالها الميدانية منذ الصباح بالتنسيق مع كوادر الوزارة في مدينة الحسكة وريفها، للمساهمة في تسريع عمليات التدخل والاستجابة للحالات الطارئة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات.

وتأتي هذه المؤازرات في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة العمل، بما يتيح توسيع نطاق التدخل السريع، ويعزز القدرة على حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الخسائر، وضمان استجابة أكثر فاعلية في المناطق المتضررة.

وفي تدوينة على “x”، أوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مجموعة المؤازرة تضم فرقاً متخصصة وسيارات إنقاذ وآليات ثقيلة، وباشرت فور وصولها بالعمل إلى جانب الفرق الموجودة على الأرض، لتوسيع نطاق التدخل وتسريع الاستجابة في المناطق الأكثر تضرراً لتخفيف معاناة الأهالي في الحسكة وريفها.

وأشار إلى انه منذ ثلاثة أيام، تواصل فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمالها الميدانية في تل حميس واليعربية بريف الحسكة.

وكان رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوسف عزو، أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن منطقة تل حميس شمال شرق الحسكة شهدت غرق أكثر من 400 منزل نتيجة الفيضانات، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني السوري.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في وقت سابق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار تأثر سوريا بسلسلة من المنخفضات الجوية المترافقة بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد، في مناطق شمال شرق الحسكة.