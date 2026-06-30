ذاكرة إلكترونية فائقة السرعة تحتفظ بالبيانات عند انقطاع الكهرباء

موسكو وبكين-سانا
طوّر فريق دولي من الباحثين، يضم علماء من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية وجامعة سخالين الحكومية الروسية، بالتعاون مع مراكز علمية في الصين، نوعاً جديداً من الذاكرة غير المتطايرة يحمل اسم “SOT-MRAM”، يتميز بسرعة عالية في معالجة البيانات مع قدرته على الاحتفاظ بها حتى عند انقطاع التيار الكهربائي، في خطوة قد تسهم في تطوير جيل جديد من وحدات التخزين الإلكترونية الموفرة للطاقة.
وذكرت وكالة “سبوتنيك”،أمس الإثنين نقلاً عن بوابة “روسيا العلمية”، أن التقنية الجديدة تعتمد على بنية ثلاثية الطبقات تضم طبقتين مغناطيسيتين يفصل بينهما غشاء فائق الرقة من معدن التنغستن بسماكة تبلغ نحو نانومتر واحد، ما يتيح توليد تيار سبيني فعال لتبديل حالة المغنطة داخل الخلية، مع تحقيق كفاءة تحويل للتيار الكهربائي إلى تيار سبيني تقارب 15 بالمئة.
وأوضح الباحثون أن تقليل سماكة الطبقات لا يقتصر على تصغير حجم الذاكرة، بل يسهم أيضاً في خفض استهلاك الطاقة وتقليل تيارات الكتابة، الأمر الذي يجعل هذه التقنية أكثر ملاءمة للتطبيقات الصناعية.
كما تمتاز ذاكرة “SOT-MRAM” بسرعة كتابة تفوق وحدات التخزين الإلكترونية الحالية بعشرات المرات، مع الحفاظ على البيانات بصورة دائمة، ما يعزز فرص استخدامها في الأجهزة الإلكترونية والحواسيب المستقبلية.
ويمهد هذا الإنجاز الطريق أمام تطوير حلول تخزين أكثر كفاءة واعتمادية، تجمع بين السرعة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة، بما يلبي متطلبات الجيل المقبل من التقنيات الرقمية.