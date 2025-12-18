تقارير صحية: نظام غذائي داعم يعزز صحة العظام ويحد من هشاشتها بعد سن الخمسين

واشنطن-سانا

أفاد المجلس الوطني الأمريكي للشيخوخة بأن فقدان كثافة العظام يتسارع مع التقدم في العمر، ولا سيما بعد سن الخمسين، ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، مؤكداً أهمية الاعتماد على أنماط غذائية داعمة لصحة العظام في هذه المرحلة العمرية.

وحسب تقرير حديث للمجلس نشره موقع “إيكونوميك تايمز” Economic Times نقلاً عن مجلة “بريفينشن” Prevention الأمريكية المتخصصة في الصحة ونمط الحياة، أن النساء يتأثرن بشكل خاص بتراجع كثافة العظام بعد سن الخمسين، حيث يمكن أن تنخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة خلال السنوات اللاحقة.

وأوضح مختصون، استناداً إلى ما أورده التقرير، أن الحفاظ على صحة العظام يتطلب نظاماً غذائياً غنياً بعناصر أساسية تشمل الكالسيوم، وفيتامين D، والمغنيسيوم، وفيتامين K، إضافة إلى البروتين، لما لها من دور متكامل في دعم بنية العظام وكتلة العضلات.

وأشار خبراء في جراحة العظام والتغذية إلى أن الجبن القريش يُعد من الأطعمة اليومية الفعالة في هذا المجال، كونه مصدراً غنياً بالبروتين والكالسيوم، إضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم والسيلينيوم، اللذين أظهرت دراسات منشورة في دوريات علمية مثل Molecules وFrontiers in Endocrinology دورهما في دعم كثافة المعادن في العظام والحد من تطور هشاشتها.

ويُعد الجبن القريش، بحسب تقارير صادرة عن المكتبة الأمريكية الوطنية للطب ومراكز صحية متخصصة، خياراً غذائياً مناسباً لكبار السن، نظراً لانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع قيمته الغذائية وخلوه من السكريات المضافة، ما يجعله إضافة سهلة وفعالة إلى النظام الغذائي اليومي لتعزيز صحة العظام مع التقدم في السن.

وهشاشة العظام (Osteoporosis) هي حالة تصيب العظام فتجعلها هشة وضعيفة وقابلة للكسر بسهولة، بسبب فقدان كثافتها وقوتها، وتنتج عن نقص الكالسيوم أو نقص فيتامين D، أو عوامل أخرى.