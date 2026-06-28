علماء صينيون يطورون مادة لتحلية مياه البحر تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 45.7%

بكين-سانا

طور علماء صينيون مادة ضوئية حرارية ثلاثية الأبعاد عالية الكفاءة لتبخير مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، ما أسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 45.7% وتحقيق معدل تبخير قياسي، وفق ما أفادت به وكالة “شينخوا”.

وذكرت الوكالة اليوم الأحد، أن المادة الجديدة طُورت من قبل فريق بحثي مشترك من معهد هندسة العمليات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة شنتشن، ونُشرت نتائجها في مجلة “المواد المتقدمة”.

وأوضحت أن التقنية تعتمد على بنية مجوفة متعددة الأغلفة تسمح بتوزيع متجانس للجسيمات النانوية داخل تركيب ضوئي حراري ثلاثي الأبعاد، ما يعزز كفاءة امتصاص الطاقة الشمسية ونقل المياه.

وبيّنت الاختبارات أن المادة حققت امتصاصاً لأشعة الشمس بنسبة 90.2%، ومعدل تبخير عالياً مع استقرار في الأداء لمدة عام كامل.

كما أظهرت التجارب إمكانية دمج التقنية في أجهزة لتحلية المياه، حيث أنتج نموذج تجريبي نحو 20 لتراً من المياه العذبة يومياً تحت ضوء الشمس الطبيعي، وهي كمية تكفي لاحتياجات نحو عشرة أشخاص، وفق “شينخوا”.

يشار إلى أن مشاريع تحلية المياه في الصين، تشهد نمواً سريعاً وباتت تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية، لمواجهة شح المياه في المدن الساحلية والمناطق الصناعية.