دراسة علمية تفسر تجنب المصابين بفقدان الشهية للأطعمة الغنية بالدهون

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن اختلاف في نشاط مناطق الدماغ لدى المصابين بفقدان الشهية العصبي، قد يفسر ميلهم إلى تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، مشيرة إلى أن هذا السلوك لا يرتبط بالضرورة بخلل في آلية اتخاذ القرار بحد ذاتها.

وأفادت جامعة شيكاغو على موقعها الرسمي اليوم الإثنين، بأن باحثين من جامعتي شيكاغو وكولومبيا أجروا الدراسة، التي نشرتها مجلة «جورنال أوف نيوروساينس»، وقارنوا خلالها نشاط الدماغ لدى المصابين بفقدان الشهية العصبي والأشخاص الأصحاء أثناء اختيار أنواع مختلفة من الأطعمة، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي والنمذجة الحسابية.

وأظهرت النتائج أن منطقة الحُصين، المرتبطة بالذاكرة المرنة والتخطيط، تنشط لدى الأشخاص الأصحاء عند اتخاذ قرارات تتعلق بالطعام، في حين سجل لدى المصابين بفقدان الشهية نشاط إضافي في منطقة الجسم المخطط، المرتبطة بالعادات والسلوكيات المتكررة، ما يشير إلى اختلاف في الطريقة التي يعتمدون فيها على المعلومات عند اتخاذ خياراتهم الغذائية.

ورأى الباحثون أن هذا النمط من النشاط قد يسهم في تفسير تجنب المصابين بفقدان الشهية المستمر للأطعمة الغنية بالدهون، إلا أن الدراسة لا تحسم ما إذا كانت الاختلافات الدماغية سبباً في الاضطراب أم نتيجة له.

ويعد فقدان الشهية العصبي من اضطرابات الأكل الخطيرة، ويتميز بتقييد شديد لتناول الطعام، فيما يأمل الباحثون أن تسهم النتائج الجديدة في تطوير أساليب علاجية تستهدف آليات الدماغ المرتبطة بالسلوك الغذائي، وتحسين القدرة على اتخاذ خيارات غذائية أكثر مرونة.