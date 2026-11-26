دمشق-سانا‏

تسعى كندا إلى إعادة رسم خريطة علاقاتها التجارية، في محاولة لتقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية وتوسيع ‏حضورها في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع تصاعد الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن هذه ‏المساعي تصطدم بواقع اقتصادي وصناعي وأمني يجعل الابتعاد عن واشنطن مهمة معقدة، في ظل عقود من التكامل بين ‏البلدين وتشابك مصالحهما في قطاعات حيوية.‏

وتكشف التحركات الكندية الأخيرة أن أوتاوا لا تتجه نحو فك ارتباطها بالولايات المتحدة بقدر ما تحاول توسيع خياراتها ‏الاقتصادية، وتخفيف تعرضها للضغوط الناجمة عن الاعتماد على شريك تجاري واحد، ويبرز التقارب مع الصين في هذا ‏السياق بوصفه أحد المسارات التي تسعى الحكومة الكندية إلى استثمارها، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الشراكة ‏الأمريكية أو استبدالها بعلاقة جديدة.‏

واشنطن.. شريك يصعب تعويضه

في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في 16 تشرين الثاني الجاري، قبل توجهه إلى الصين، ‏أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الرسوم والإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت تكامل صناعة السيارات ‏في أمريكا الشمالية، مؤكداً أن المفاوضات مع واشنطن تظل أولوية للحكومة الكندية.‏

وأوضح كارني أن بلاده قد تضطر إلى البحث عن خيارات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات صينية وأوروبية ‏ويابانية، إذا تعذر الحفاظ على التكامل الصناعي مع الولايات المتحدة، وعندما سئل عما إذا كان التقارب مع الصين يمثل ‏ورقة ضغط في مواجهة واشنطن، قال: إنه “ليس ورقة ضغط، بل فعل ورد فعل”، مضيفاً أن كندا ستمضي قدماً في مسار ‏تنويع علاقاتها التجارية.‏

وتعكس هذه التصريحات حجم المعضلة التي تواجهها أوتاوا؛ فهي تريد الحد من تأثير القرارات الأمريكية على اقتصادها، ‏لكنها تدرك أن السوق الأمريكية لا تزال الوجهة الأساسية لصادراتها، وأن استبدالها بأسواق أخرى لا يمكن أن يحدث ‏بسرعة أو من دون تكاليف اقتصادية.‏

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وتظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الولايات المتحدة استحوذت على نحو 71.7% من الصادرات السلعية الكندية خلال ‏عام 2025، مقابل 75.9% في عام 2024، كما بلغت حصتها من الواردات الكندية 58.8%، مقارنة بـ62.3% في العام ‏السابق، وبلغ الفائض التجاري السلعي الكندي مع الولايات المتحدة نحو 58.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقابل ‌‏74 ملياراً في 2024.‏

وفي المقابل، سجلت تجارة كندا السلعية مع بقية دول العالم توسعاً، إذ ارتفع إجماليها من نحو 353.3 مليار دولار أمريكي ‏في عام 2024 إلى 395.6 مليار دولار في 2025، ما يعكس اتجاهاً نحو توسيع العلاقات التجارية خارج السوق الأمريكية، ‏وإن كان ذلك لا يلغي استمرار الاعتماد عليها.‏

ولا يقتصر هذا الاعتماد على حجم التبادل التجاري، بل يمتد إلى طبيعة الاستثمارات وسلاسل الإنتاج، فالوصول إلى السوق ‏الأمريكية يمثل عاملاً مهماً في قرارات الشركات الأجنبية الاستثمار في كندا، إذ تنظر شركات السيارات الآسيوية ‏والأوروبية إلى المصانع الكندية باعتبارها بوابة محتملة للوصول إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.‏

ويزيد هذا الترابط من صعوبة فك الشراكة، وخصوصاً في قطاع السيارات الذي يعتمد على سلاسل إنتاج عابرة للحدود، ‏تنتقل فيها المكونات والمواد الأولية بين المصانع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، كما تهدد الرسوم الأمريكية ‏المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم المزايا التي وفرتها اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث، وتضع الشركات أمام ‏تكاليف إضافية واضطرابات في سلاسل التوريد التي تطورت على مدى عقود.‏

الضغوط الأمريكية تمتد إلى التعاون العسكري

لم تقتصر الضغوط التي تواجهها كندا على الرسوم الجمركية والتهديدات السياسية المتكررة من ترامب، بل امتدت إلى ‏العلاقات الدفاعية، بعدما كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في 20 تشرين الثاني الجاري، عن إصدار وزير الحرب ‏الأمريكي بيت هيغسيث مذكرة سرية تتضمن توجيهات لتقييد بعض أوجه التعاون العسكري مع أوتاوا.‏

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن المذكرة وُزعت خلال الأسبوع السابق، من دون الكشف عن تفاصيلها ‏كاملة، وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية شون بارنيل: إن الوزارة تتخذ خطوات لضمان توجيه التعاون مع كندا، بما ‏يخدم الأهداف الدفاعية الأمريكية، مع إعطاء الأولوية لما يعزز الدفاع عن القارة ويساعد أوتاوا على الوفاء بالتزاماتها ضمن ‏حلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن التوجيهات لا تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التعاون في إطار قيادة الدفاع الجوي ‏لأمريكا الشمالية “نوراد” وحلف “الناتو”.‏

وكشفت توضيحات لاحقة أدلى بها السيناتور الجمهوري مايك راوندز أن القيود تتعلق، بحسب المعلومات التي تلقاها، ببعض ‏اللقاءات والفعاليات غير العملياتية، بما فيها اجتماعات ومشاركات لمسؤولين عسكريين في فعاليات مراكز الأبحاث، ولا ‏تستهدف العمليات العسكرية المشتركة، وهو ما يجعل من المبكر الحديث عن تعليق التعاون الدفاعي بين البلدين، لكنه يشير ‏إلى تضييق بعض قنوات التواصل المؤسسي والعسكري.‏

وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الكندية استمرار التعاون الدفاعي، فيما قال وزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، خلال منتدى ‏هاليفاكس الدولي للأمن في 21 تشرين الثاني: إنه لم يطّلع على المذكرة ولم يتلقَّ إخطاراً بتغيير في طبيعة التعاون ‏العسكري، مشيراً إلى أن العمل المشترك مستمر كالمعتاد، لكنه شدد على ضرورة أن تتحمل كندا مسؤولية أكبر عن أمنها، ‏ولا سيما في منطقة القطب الشمالي، وأن تواصل الاستثمار في قدراتها الدفاعية.‏

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة دفاعية تمتد لنحو سبعة عقود ضمن قيادة “نوراد”، فضلاً ‏عن عضويتهما المشتركة في حلف “الناتو” وتحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما تأتي في وقت ‏تعمل فيه أوتاوا على تنويع مصادر تسليحها وتعزيز صناعتها الدفاعية المحلية وتقليل اعتمادها على المعدات الأمريكية، ‏وسط مخاوف من انعكاس الخلافات السياسية والتجارية على علاقاتها الأمنية.‏

الصين.. فرصة لتنويع الشراكات

في مواجهة هذه الضغوط، تحاول الحكومة الكندية فتح مسارات أوسع مع الصين، مستفيدة من حجم السوق الصينية ‏وإمكاناتها التجارية، ومن رغبة أوتاوا في إيجاد منافذ جديدة لصادراتها وتقليل تأثر اقتصادها بالتقلبات في العلاقات مع ‏واشنطن.‏

وشكل لقاء مارك كارني رئيس الوزراء الكندي والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن، في 17 تشرين الثاني ‏الجاري، محطة بارزة في هذا الاتجاه، إذ شهد التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف بعض القيود التجارية، ولا سيما الرسوم ‏الصينية المفروضة على صادرات كندية من لحم الخنزير والمأكولات البحرية، التي تقدر قيمتها بنحو 280 مليون دولار ‏أمريكي سنوياً.‏

وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإعفاءات من الرسوم المفروضة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة ‏عامين، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تخفيف التوترات التجارية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع.‏

وقال كارني: إن كندا تتقدم على الجدول المحدد لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول ‏عام 2030، ما يشير إلى أن الحكومة تنظر إلى السوق الصينية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوسيع الصادرات الكندية.‏

ويمتد التعاون المحتمل إلى قطاع السيارات الكهربائية، بعدما وافقت كندا، بموجب تفاهمات جرى التوصل إليها في كانون ‏الثاني 2026، على السماح باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً، برسوم جمركية تبلغ 6.1% بدلاً ‏من الرسوم السابقة البالغة 100%.‏

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لكن التوجه الكندي لا يقتصر على فتح السوق أمام السيارات الصينية، إذ يسعى كارني إلى استقطاب استثمارات صينية في ‏مصانع داخل كندا، بما يتيح نقل الخبرات وتطوير سلاسل التوريد وتوفير فرص العمل، بدلاً من الاكتفاء باستيراد السيارات ‏أو تجميعها محلياً.‏

تنويع لا قطيعة

تواجه كندا معادلة صعبة بين رغبتها في تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، والحفاظ على شراكة تمثل ركيزة ‏أساسية لاقتصادها وأمنها، فالسوق الأمريكية توفر للشركات الكندية منفذاً تجارياً واسعاً، كما أن سلاسل الإنتاج والاستثمارات ‏والتعاون الدفاعي تجعل البلدين مرتبطين بمصالح متداخلة.‏

وفي المقابل، أظهرت الخلافات التجارية والسياسية خلال الفترة الأخيرة مخاطر الاعتماد المفرط على شريك واحد، وهو ما ‏يدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وتوسيع علاقاتها مع الصين والأسواق الآسيوية والأوروبية، إلى جانب تطوير قدراتها ‏الدفاعية المحلية.‏

وبذلك، لا يبدو أن كندا تسعى إلى استبدال واشنطن ببكين، بقدر ما تحاول بناء هامش أوسع للمناورة الاقتصادية والسياسية، ‏يتيح لها التعامل مع الضغوط الأمريكية من موقع أكثر توازناً، غير أن حجم التشابك بين الاقتصادين الكندي والأمريكي، إلى ‏جانب الشراكة الأمنية الممتدة، يجعل تنويع العلاقات خياراً واقعياً، فيما يظل فك الارتباط الكامل مساراً بالغ التكلفة وصعب ‏التنفيذ.‏