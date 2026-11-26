دمشق-سانا
تسعى كندا إلى إعادة رسم خريطة علاقاتها التجارية، في محاولة لتقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية وتوسيع حضورها في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع تصاعد الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن هذه المساعي تصطدم بواقع اقتصادي وصناعي وأمني يجعل الابتعاد عن واشنطن مهمة معقدة، في ظل عقود من التكامل بين البلدين وتشابك مصالحهما في قطاعات حيوية.
وتكشف التحركات الكندية الأخيرة أن أوتاوا لا تتجه نحو فك ارتباطها بالولايات المتحدة بقدر ما تحاول توسيع خياراتها الاقتصادية، وتخفيف تعرضها للضغوط الناجمة عن الاعتماد على شريك تجاري واحد، ويبرز التقارب مع الصين في هذا السياق بوصفه أحد المسارات التي تسعى الحكومة الكندية إلى استثمارها، من دون أن يعني ذلك التخلي عن الشراكة الأمريكية أو استبدالها بعلاقة جديدة.
واشنطن.. شريك يصعب تعويضه
في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في 16 تشرين الثاني الجاري، قبل توجهه إلى الصين، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الرسوم والإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت تكامل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، مؤكداً أن المفاوضات مع واشنطن تظل أولوية للحكومة الكندية.
وأوضح كارني أن بلاده قد تضطر إلى البحث عن خيارات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات صينية وأوروبية ويابانية، إذا تعذر الحفاظ على التكامل الصناعي مع الولايات المتحدة، وعندما سئل عما إذا كان التقارب مع الصين يمثل ورقة ضغط في مواجهة واشنطن، قال: إنه “ليس ورقة ضغط، بل فعل ورد فعل”، مضيفاً أن كندا ستمضي قدماً في مسار تنويع علاقاتها التجارية.
وتعكس هذه التصريحات حجم المعضلة التي تواجهها أوتاوا؛ فهي تريد الحد من تأثير القرارات الأمريكية على اقتصادها، لكنها تدرك أن السوق الأمريكية لا تزال الوجهة الأساسية لصادراتها، وأن استبدالها بأسواق أخرى لا يمكن أن يحدث بسرعة أو من دون تكاليف اقتصادية.
وتظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الولايات المتحدة استحوذت على نحو 71.7% من الصادرات السلعية الكندية خلال عام 2025، مقابل 75.9% في عام 2024، كما بلغت حصتها من الواردات الكندية 58.8%، مقارنة بـ62.3% في العام السابق، وبلغ الفائض التجاري السلعي الكندي مع الولايات المتحدة نحو 58.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقابل 74 ملياراً في 2024.
وفي المقابل، سجلت تجارة كندا السلعية مع بقية دول العالم توسعاً، إذ ارتفع إجماليها من نحو 353.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 395.6 مليار دولار في 2025، ما يعكس اتجاهاً نحو توسيع العلاقات التجارية خارج السوق الأمريكية، وإن كان ذلك لا يلغي استمرار الاعتماد عليها.
ولا يقتصر هذا الاعتماد على حجم التبادل التجاري، بل يمتد إلى طبيعة الاستثمارات وسلاسل الإنتاج، فالوصول إلى السوق الأمريكية يمثل عاملاً مهماً في قرارات الشركات الأجنبية الاستثمار في كندا، إذ تنظر شركات السيارات الآسيوية والأوروبية إلى المصانع الكندية باعتبارها بوابة محتملة للوصول إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.
ويزيد هذا الترابط من صعوبة فك الشراكة، وخصوصاً في قطاع السيارات الذي يعتمد على سلاسل إنتاج عابرة للحدود، تنتقل فيها المكونات والمواد الأولية بين المصانع في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، كما تهدد الرسوم الأمريكية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم المزايا التي وفرتها اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث، وتضع الشركات أمام تكاليف إضافية واضطرابات في سلاسل التوريد التي تطورت على مدى عقود.
الضغوط الأمريكية تمتد إلى التعاون العسكري
لم تقتصر الضغوط التي تواجهها كندا على الرسوم الجمركية والتهديدات السياسية المتكررة من ترامب، بل امتدت إلى العلاقات الدفاعية، بعدما كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في 20 تشرين الثاني الجاري، عن إصدار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث مذكرة سرية تتضمن توجيهات لتقييد بعض أوجه التعاون العسكري مع أوتاوا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن المذكرة وُزعت خلال الأسبوع السابق، من دون الكشف عن تفاصيلها كاملة، وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية شون بارنيل: إن الوزارة تتخذ خطوات لضمان توجيه التعاون مع كندا، بما يخدم الأهداف الدفاعية الأمريكية، مع إعطاء الأولوية لما يعزز الدفاع عن القارة ويساعد أوتاوا على الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن التوجيهات لا تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التعاون في إطار قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد” وحلف “الناتو”.
وكشفت توضيحات لاحقة أدلى بها السيناتور الجمهوري مايك راوندز أن القيود تتعلق، بحسب المعلومات التي تلقاها، ببعض اللقاءات والفعاليات غير العملياتية، بما فيها اجتماعات ومشاركات لمسؤولين عسكريين في فعاليات مراكز الأبحاث، ولا تستهدف العمليات العسكرية المشتركة، وهو ما يجعل من المبكر الحديث عن تعليق التعاون الدفاعي بين البلدين، لكنه يشير إلى تضييق بعض قنوات التواصل المؤسسي والعسكري.
وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الكندية استمرار التعاون الدفاعي، فيما قال وزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، خلال منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في 21 تشرين الثاني: إنه لم يطّلع على المذكرة ولم يتلقَّ إخطاراً بتغيير في طبيعة التعاون العسكري، مشيراً إلى أن العمل المشترك مستمر كالمعتاد، لكنه شدد على ضرورة أن تتحمل كندا مسؤولية أكبر عن أمنها، ولا سيما في منطقة القطب الشمالي، وأن تواصل الاستثمار في قدراتها الدفاعية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة دفاعية تمتد لنحو سبعة عقود ضمن قيادة “نوراد”، فضلاً عن عضويتهما المشتركة في حلف “الناتو” وتحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما تأتي في وقت تعمل فيه أوتاوا على تنويع مصادر تسليحها وتعزيز صناعتها الدفاعية المحلية وتقليل اعتمادها على المعدات الأمريكية، وسط مخاوف من انعكاس الخلافات السياسية والتجارية على علاقاتها الأمنية.
الصين.. فرصة لتنويع الشراكات
في مواجهة هذه الضغوط، تحاول الحكومة الكندية فتح مسارات أوسع مع الصين، مستفيدة من حجم السوق الصينية وإمكاناتها التجارية، ومن رغبة أوتاوا في إيجاد منافذ جديدة لصادراتها وتقليل تأثر اقتصادها بالتقلبات في العلاقات مع واشنطن.
وشكل لقاء مارك كارني رئيس الوزراء الكندي والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن، في 17 تشرين الثاني الجاري، محطة بارزة في هذا الاتجاه، إذ شهد التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف بعض القيود التجارية، ولا سيما الرسوم الصينية المفروضة على صادرات كندية من لحم الخنزير والمأكولات البحرية، التي تقدر قيمتها بنحو 280 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإعفاءات من الرسوم المفروضة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تخفيف التوترات التجارية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع.
وقال كارني: إن كندا تتقدم على الجدول المحدد لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يشير إلى أن الحكومة تنظر إلى السوق الصينية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوسيع الصادرات الكندية.
ويمتد التعاون المحتمل إلى قطاع السيارات الكهربائية، بعدما وافقت كندا، بموجب تفاهمات جرى التوصل إليها في كانون الثاني 2026، على السماح باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً، برسوم جمركية تبلغ 6.1% بدلاً من الرسوم السابقة البالغة 100%.
لكن التوجه الكندي لا يقتصر على فتح السوق أمام السيارات الصينية، إذ يسعى كارني إلى استقطاب استثمارات صينية في مصانع داخل كندا، بما يتيح نقل الخبرات وتطوير سلاسل التوريد وتوفير فرص العمل، بدلاً من الاكتفاء باستيراد السيارات أو تجميعها محلياً.
تنويع لا قطيعة
تواجه كندا معادلة صعبة بين رغبتها في تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، والحفاظ على شراكة تمثل ركيزة أساسية لاقتصادها وأمنها، فالسوق الأمريكية توفر للشركات الكندية منفذاً تجارياً واسعاً، كما أن سلاسل الإنتاج والاستثمارات والتعاون الدفاعي تجعل البلدين مرتبطين بمصالح متداخلة.
وفي المقابل، أظهرت الخلافات التجارية والسياسية خلال الفترة الأخيرة مخاطر الاعتماد المفرط على شريك واحد، وهو ما يدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وتوسيع علاقاتها مع الصين والأسواق الآسيوية والأوروبية، إلى جانب تطوير قدراتها الدفاعية المحلية.
وبذلك، لا يبدو أن كندا تسعى إلى استبدال واشنطن ببكين، بقدر ما تحاول بناء هامش أوسع للمناورة الاقتصادية والسياسية، يتيح لها التعامل مع الضغوط الأمريكية من موقع أكثر توازناً، غير أن حجم التشابك بين الاقتصادين الكندي والأمريكي، إلى جانب الشراكة الأمنية الممتدة، يجعل تنويع العلاقات خياراً واقعياً، فيما يظل فك الارتباط الكامل مساراً بالغ التكلفة وصعب التنفيذ.