دعوة أوروبية إلى “تحالف دولي قوي للأمن البحري”

بروكسل-سانا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ونقلت رويترز عن كالاس قولها: إن ما يحدث في مضيق هرمز ⁠يعد دليلاً واضحاً على ضرورة تشكيل “تحالف دولي قوي للأمن البحري”.

ويأتي ذلك بعد أن انتهت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي دون تحقيق أي تقدم، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان لاحقاً عن نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك