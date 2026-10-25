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السعودية: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30 % خلال العام ‏الماضي‏

الرياض واس السعودية: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30 % خلال العام ‏الماضي‏
ملتقى الصناعات العسكرية، 25 أكتوبر 2026 - الرياض - واس

‏الرياض-سانا‏

أعلنت السعودية اليوم الأحد ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30 بالمئة ‏خلال العام الماضي، في إطار خططها لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول ‏عام 2030.‏
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ‏قولها خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم بالعاصمة ‏الرياض إن “نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة ارتفعت إلى 27.30% بنهاية ‏عام 2025، مقارنةً بـ 24.89 % في 2024؛ في خطوة تجسد التقدّم في مسيرة ‏التوطين الطموحة وصولاً لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول ‏عام 2030”.‏
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وأضافت الهيئة أن “نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري بلغت 40.91 %، ‏فيما كان الأثر على الاقتصاد الكلي بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة 7.468 ‏مليارات ريال وبقيمة المساهمة في التوظيف بلغت 5.243 مليارات ريال.‏
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من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بندر بن إبراهيم الخريف في ‏كلمة له خلال الملتقى :”تمتلك المملكة مقومات تُبنى عليها الطموحات والفرص في ‏القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز ‏على تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، ‏واستثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات”.‏

وأضاف كما تتمتع المملكة بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية، إلى جانب اقتصاد ‏قوي وطاقة تنافسية وقدرات استثمارية وصناعية وكوادر بشرية مؤهلة وطموحة” ‏مؤكداً أن “هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة ‏للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير”.‏
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وتابع أن” دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ‏ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية” لافتاً إلى أنها “عملت بشكل تكاملي مع ‏الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية الداعمة والشركاء من القطاع الخاص ‏لتعزيز وبناء شراكات دولية لتعزيز الاستثمار والنمو ونقل التقنية والمعرفة وتمكين ‏الصادرات”.‏
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‏ وشمل الملتقى معرضاً ضم أجنحة للهيئة العامة للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع ‏العالمي (‏World Defense Show‏) والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية ‏والشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة ‏درع الحياة وشركة ” بي ايه إي سيستمز”.‏

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