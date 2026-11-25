القدس المحتلة-سانا

تجمعُ كل القوانين في العالم على أنه لا يحق لغير المالك أن يبيع ملكاً لشخصٍ آخر، لكن ماذا لو رأيت منزلك معروضاً للبيع في منشور تسويقي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي؟!

ورغم غرابة الافتراض، وتنافيه مع سائر القيم والأعراف والمواثيق، إلا أنه حصل بالفعل، وتحديداً في مدينة القدس المحتلة، حيث عرضت إسرائيلية تقدم نفسها على أنها “وكيلة عقارات” قبل أيام منزلاً فلسطينياً قديماً في البلدة القديمة بالقدس المحتلة للبيع بمبلغ وصل إلى نحو 20 مليون دولار.

من الاستيلاء إلى التجارة الاستيطانية

وتكشف هذه الحادثة عن تحول في آليات الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم يعد الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين يقتصر على السيطرة عليها وتهجير أصحابها، بل امتد إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع، وتحويلها إلى أصول تجارية واستثمارية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس تحذيراتها من إقدام مستوطنين على عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة بالمدينة للبيع مقابل نحو 20 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يكشف انتقال الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية إلى نشاط استثماري استيطاني، يقوم على السيطرة على العقارات وتهجير أصحابها، ثم إعادة تسويقها وتداولها.

وأكدت المحافظة، أن “عرض العقار الفلسطيني للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته”، مشددة على أن إعادة بيع الممتلكات المستولى عليها لا تنشئ أي حق قانوني للمستوطنين أو الجهات القائمة على هذه الممارسات.

ولا تتوقف تداعيات هذه الممارسات عند فقدان الفلسطينيين منازلهم، بل تمتد إلى مشاهدتهم ممتلكاتهم وهي تعرض للبيع وتتداول من دون موافقتهم، في انتهاك يهدد حقوقهم في الملكية واستعادة عقاراتهم.

ليست المرة الأولى

ورغم الانتشار الواسع للحادثة الأخيرة، فإنها لم تكن الأولى من نوعها، إذ فوجئت سيدة فلسطينية قبل ذلك بإعلان على تطبيق “إنستغرام” يعرض منزل عائلتها التاريخي في حي الطالبية غرب القدس المحتلة للبيع بنحو 24 مليون دولار.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استولى على المنزل عام 1948 بموجب قانون “أملاك الغائبين”، الذي أتاح له السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين الذين هُجّروا خلال الحرب، بعد تصنيفهم بموجب أحكامه على أنهم “غائبون”.

وتتزامن هذه الوقائع مع استمرار الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، حيث تفيد تقارير أممية بأن آلاف المستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية أقيمت بعد الاستيلاء على منازل فلسطينية، ولا سيما في بلدة سلوان، بينما تواجه مئات العائلات الفلسطينية أوامر إخلاء قضائية لصالح جمعيات استيطانية.

تغييب متعمد تحت أغطية “قانوني”

وفي كتابه “فلسطين السليبة.. كيف نظم القانون (الإسرائيلي) تجريد شعب من أملاكه”، الصادر مطلع العام الحالي، يوضح القانوني الكندي نجيب جبر كيف أسهمت التشريعات الإسرائيلية في تنظيم الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، وتحويله إلى عملية مستمرة تستند إلى أدوات قانونية وإدارية، استخدمها الاحتلال لتجريد أصحابها من حقوقهم.

وفي هذا الإطار، أصدر “الكنيست الإسرائيلي” عام 1950 ما أطلق عليه “قانون أملاك الغائبين”، بهدف وضع ممتلكات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين تحت سيطرة سلطات الاحتلال، بعد تصنيف أصحابها ضمن فئة “الغائبين”، رغم أن كثيراً منهم هُجّروا قسراً من منازلهم وأراضيهم.

وخلص بحث أكاديمي فلسطيني إلى أن قانون “أملاك الغائبين” الإسرائيلي يعد من أغرب القوانين في العالم، لكون الجهة التي شرّعته هي نفسها التي هجّرت أصحاب العقارات عنوة، ثم أدرجتهم ضمن فئة الغائبين في نصوصه، داعياً إلى اتخاذ خطوات قانونية على المستوى الدولي لمساءلة الاحتلال عن نتائج هذا القانون والعمل على إعادة الممتلكات إلى أصحابها.

استدامة المشاريع الاستيطانية

وحذرت محافظة القدس من أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يحمل خطورة مضاعفة، نظراً إلى موقعها وارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى، إذ تسهم السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إليه في إحكام الطوق الاستيطاني حوله، وتغيير معالم محيطه، وتقويض الوجود الفلسطيني التاريخي والاجتماعي في المدينة.

وأوضحت المحافظة أن الجمعيات الاستيطانية تعتمد في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية على أدوات قانونية وإدارية وإجراءات قضائية ومالية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب الممتلكات، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء والحماية لهذه الأنشطة عبر قرارات وإجراءات تسهّل السيطرة على العقارات وتعزز الوجود الاستيطاني داخل الأحياء المقدسية.

كما لفتت إلى أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح مساراً إضافياً لاستدامة المشاريع الاستيطانية، من خلال استقطاب مشترين وممولين، وتوفير موارد مالية للجهات القائمة على هذه الأنشطة، بما يتيح توسيع نطاق سيطرتها العقارية.

وهكذا، لا تتوقف معاناة الفلسطينيين عند فقدان منازلهم بفعل الاستيلاء والتهجير، بل تمتد إلى مشاهدتهم وهي تعرض للبيع وتتداول كأنها أملاك بلا أصحاب، في مسار يضيف إلى انتهاكات الاحتلال وجهاً آخر يمس حقوقهم في الملكية واستعادة ممتلكاتهم.