مباحثات مصرية يمنية لمستجدات الأوضاع الإقليمية وأمن الممرات المائية

المنامة-سانا
أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة اليوم السبت على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، وتكثيف الجهود الرامية لاحتواء التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته على موقعها أن الوزيرين بحثا خلال مشاركتهما في جلسة بعنوان “ركائز الأمن الإقليمي” ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى حوار المنامة في البحرين جهود التهدئة ومستجدات الأوضاع الإقليمية إضافة إلى وجهات النظر بشأن الأوضاع في البحر الأحمر.
من جهته جدد عبد العاطي التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة مصر للجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.
وكان وزير الخارجية المصري أكد في وقت سابق خلال مشاركته أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشدداً على رفض بلاده القاطع للاعتداءات على دول الخليج، وضرورة الالتزام بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو استخدام القوة في تسوية النزاعات.