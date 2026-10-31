مباحثات مصرية يمنية لمستجدات الأوضاع الإقليمية وأمن الممرات المائية

المنامة-سانا‏

أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة اليوم السبت على ضرورة ‏صون أمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، وتكثيف الجهود الرامية لاحتواء التوترات ‏والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته على موقعها أن الوزيرين بحثا خلال ‏مشاركتهما في جلسة بعنوان “ركائز الأمن الإقليمي” ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين ‏لمنتدى حوار المنامة في البحرين جهود التهدئة ومستجدات الأوضاع الإقليمية إضافة إلى ‏وجهات النظر بشأن الأوضاع في البحر الأحمر.‏

من جهته جدد عبد العاطي التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة ‏أراضيه، ومساندة مصر للجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات ‏السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ‏ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.‏

وكان وزير الخارجية المصري أكد في وقت سابق خلال مشاركته أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ ‏من الأمن القومي المصري، مشدداً على رفض بلاده القاطع للاعتداءات على دول الخليج، ‏وضرورة الالتزام بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو استخدام القوة ‏في تسوية النزاعات.‏