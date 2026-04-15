البيت الأبيض: مناقشات لإجراء جولة ثانية من المفاوضات مع طهران في باكستان

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، وأنها متفائلة بإمكان التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت قولها لوسائل الإعلام: “هذه المناقشات مستمرة، معربة عن الارتياح حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضحت ليفيت أنه من المرجح جداً أن تُعقَد جولة أخرى من المحادثات في إسلام أباد.

وتأتي تصريحات ليفيت متوافقة مع ما نقل عن مصادر خاصة باكستانية اليوم، بأنه من المرجح أن تستضيف إسلام أباد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل بعد تعثر المفاوضات التي جرت بين الطرفين يوم السبت الماضي.