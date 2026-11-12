هزة بشدة 5.4 درجات تضرب جزر ساندويتش في المحيط الأطلسي

لندن-سانا
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة في المحيط الأطلسي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة وقعت على عمق 121.6 كيلومتراً، وكان مركزها عند خط عرض 59.033 جنوباً وخط طول 26.029 غرباً.
وشهدت جزر ساندويتش الجنوبية في آب من عام 2021 زلزالاً عنيفاً تجاوزت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، نظراً لطبيعتها النائية، وخلوها من السكان.
وتشهد المنطقة نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً، نظراً لوقوعها عند تقاطع الصفائح التكتونية بين الصفيحتين الأمريكية الجنوبية والقطبية الجنوبية (الأنتركتية).