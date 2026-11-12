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هزة بشدة 5.4 درجات تضرب جزر ساندويتش في المحيط الأطلسي

photo 2026 10 08 17 13 31 هزة بشدة 5.4 درجات تضرب جزر ساندويتش في المحيط الأطلسي
مؤشر قياس شدة الهزة الأرضية يسجل على ورق بياني

لندن-سانا

‏ ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر ‏ساندويتش الجنوبية الواقعة في المحيط الأطلسي.‏
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة وقعت على ‏عمق 121.6 كيلومتراً، وكان مركزها عند خط عرض 59.033 جنوباً وخط طول 26.029 ‏غرباً.‏
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وشهدت جزر ساندويتش الجنوبية في آب من عام 2021 زلزالاً عنيفاً تجاوزت قوته ‌‏8 درجات ‏على مقياس ريختر، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، نظراً لطبيعتها النائية، ‏وخلوها من السكان.‏

وتشهد المنطقة نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً، نظراً لوقوعها عند تقاطع الصفائح ‏التكتونية بين ‏الصفيحتين الأمريكية الجنوبية والقطبية الجنوبية (الأنتركتية).‏

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