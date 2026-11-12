هزة بشدة 5.4 درجات تضرب جزر ساندويتش في المحيط الأطلسي

لندن-سانا

‏ ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر ‏ساندويتش الجنوبية الواقعة في المحيط الأطلسي.‏

‏ ‏

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة وقعت على ‏عمق 121.6 كيلومتراً، وكان مركزها عند خط عرض 59.033 جنوباً وخط طول 26.029 ‏غرباً.‏

‏ ‏

وشهدت جزر ساندويتش الجنوبية في آب من عام 2021 زلزالاً عنيفاً تجاوزت قوته ‌‏8 درجات ‏على مقياس ريختر، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، نظراً لطبيعتها النائية، ‏وخلوها من السكان.‏

وتشهد المنطقة نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً، نظراً لوقوعها عند تقاطع الصفائح ‏التكتونية بين ‏الصفيحتين الأمريكية الجنوبية والقطبية الجنوبية (الأنتركتية).‏