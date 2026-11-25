دمشق – سانا

ناقش المؤتمر السنوي للاتحاد العربي السوري للكاراتيه واقع اللعبة وسبل تطويرها، والصعوبات التي واجهت العمل خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت خلال العام الجاري، وذلك في قاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة والشباب بدمشق.

وقال مدير مكتب ألعاب القوة في وزارة الرياضة والشباب مجد المغربي: إن المؤتمر يجب ألا يقتصر على تكرار مخرجات المؤتمرات السابقة، بل أن يشكل محطة لتصحيح المسار وتقييم الإنجازات وتشخيص مشكلات المرحلة الماضية، والعمل على معالجتها بمشاركة مختلف مكونات الأسرة الرياضية، من مدربين وحكام وممثلين عن اللجان الفنية في المحافظات.

وأوضح المغربي أن المرحلة المقبلة اعتباراً من عام 2027 ترتكز على محورين أساسيين يتمثل الأول في تحديد المشكلات السابقة وإيجاد حلول عملية لها، والثاني في التطلع نحو تطوير اللعبة والابتكار وطرح الأفكار التي تسهم في الارتقاء بواقع الكاراتيه السورية مشدداً على أهمية العمل بروح الأسرة الواحدة والإخلاص في أداء المسؤوليات.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه مأمون خربوط أهمية العمل المشترك لتطوير الكاراتيه السورية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لتقييم ما تحقق خلال العام والاستماع إلى آراء ومقترحات الأندية والكوادر الفنية والإدارية، والخروج بقرارات عملية تسهم في الارتقاء باللعبة.

ولفت خربوط إلى أن الإنجازات لا تقاس بالميداليات وحدها بل تشمل أيضاً بناء كوادر مؤهلة وتوسيع قاعدة الممارسة وترسيخ بيئة رياضية قائمة على الانضباط والالتزام وتكافؤ الفرص مثمناً جهود اللجان الفنية والإدارية والأندية والمدربين والحكام واللاعبين واللاعبات.

واستعرض التقرير السنوي للمؤتمر الصعوبات التي تعترض تطوير اللعبة، وأبرزها ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتطوير واستقدام الخبراء الأجانب وإقامة الدورات ونقص التجهيزات التقنية الحديثة في الصالات، إضافة إلى غياب أنظمة التحكيم الإلكتروني والمراجعة وغياب الاحتكاك الخارجي للمنتخبات ومحدودية مشاركة المدربين في البعثات والدورات الدولية.

وتطرق التقرير إلى عدد من المقترحات للارتقاء باللعبة، ومنها إطلاق منظومة تصنيف وتأهيل إلكترونية مستمرة للمدربين والحكام، وربط الترقيات والمشاركات الخارجية بالاجتياز العلمي والعملي، مع وضع خطة مرحلية لتأمين أنظمة التحكيم الإلكتروني للبطولات المركزية

وتكثيف النشاط التنافسي وزيادة عدد بطولات الجمهورية، وتفعيل إقامة بطولات على مستوى المحافظات لضمان استمرارية الاحتكاك المحلي، وتطوير المنتخبات الوطنية عبر تفعيل الرعاية الرياضية لتأمين إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتحسين بيئة العمل التحكيمي.