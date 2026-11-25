عواصم-سانا

تشهد الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الخميس، ‏إقامة 18 مباراة، تتقدمها مواجهة أولمبياكوس اليوناني مع ميلان الإيطالي، ولقاء سيلتا فيغو ‏الإسباني مع بورنموث الإنكليزي.‏

وتبرز مواجهة أولمبياكوس وميلان بين أبرز مباريات الجولة، إذ يسعى الفريق اليوناني إلى ‏مواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يبحث الفريق الإيطالي عن استعادة توازنه بعد خسارته ثلاث ‏مباريات في مرحلة الدوري.‏

وفي مواجهة أخرى، يستضيف سيلتا فيغو فريق بورنموث، فيما يلتقي كريستال بالآس الإنكليزي ‏مع ريال سوسييداد الإسباني في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.‏

وتتضمن أبرز مباريات الجولة أيضاً لقاء فيكتوريا بلزن التشيكي مع بنفيكا البرتغالي، ودينامو ‏زغرب الكرواتي مع باير ليفركوزن الألماني، ومرسيليا الفرنسي مع ليفسكي صوفيا البلغاري، ‏ويونيون سانت جيلواز البلجيكي مع ليخ بوزنان البولندي، إضافة إلى فيرينتسفاروش المجري ‏مع تسيلي السلوفيني.‏

وتقام بقية المباريات بين بشكتاش التركي وهبوعيل بئر السبع، وريد بول سالزبورغ النمساوي ‏وأرارات أرمينيا، وسبارتا براغ التشيكي وألكمار الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي وأومونيا القبرصي، ‏ونيك نيميخن الهولندي ورين الفرنسي، وأوفي كريت اليوناني وأندرلخت البلجيكي، وليون ‏الفرنسي وليليستروم النرويجي، وسندرلاند الإنكليزي وياغييلونيا البولندي، وتورينسي البرتغالي ‏وسيلتيك الاسكتلندي، وهوفنهايم الألماني وشتورم غراتس النمساوي.‏

وتنطلق مباريات الجولة يوم الخميس عند الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءً بتوقيت دمشق، فيما ‏تبدأ بقية المواجهات عند الساعة الحادية عشرة مساءً.‏