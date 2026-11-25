عواصم-سانا
تشهد الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الخميس، إقامة 18 مباراة، تتقدمها مواجهة أولمبياكوس اليوناني مع ميلان الإيطالي، ولقاء سيلتا فيغو الإسباني مع بورنموث الإنكليزي.
وتبرز مواجهة أولمبياكوس وميلان بين أبرز مباريات الجولة، إذ يسعى الفريق اليوناني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يبحث الفريق الإيطالي عن استعادة توازنه بعد خسارته ثلاث مباريات في مرحلة الدوري.
وفي مواجهة أخرى، يستضيف سيلتا فيغو فريق بورنموث، فيما يلتقي كريستال بالآس الإنكليزي مع ريال سوسييداد الإسباني في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.
وتتضمن أبرز مباريات الجولة أيضاً لقاء فيكتوريا بلزن التشيكي مع بنفيكا البرتغالي، ودينامو زغرب الكرواتي مع باير ليفركوزن الألماني، ومرسيليا الفرنسي مع ليفسكي صوفيا البلغاري، ويونيون سانت جيلواز البلجيكي مع ليخ بوزنان البولندي، إضافة إلى فيرينتسفاروش المجري مع تسيلي السلوفيني.
وتقام بقية المباريات بين بشكتاش التركي وهبوعيل بئر السبع، وريد بول سالزبورغ النمساوي وأرارات أرمينيا، وسبارتا براغ التشيكي وألكمار الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي وأومونيا القبرصي، ونيك نيميخن الهولندي ورين الفرنسي، وأوفي كريت اليوناني وأندرلخت البلجيكي، وليون الفرنسي وليليستروم النرويجي، وسندرلاند الإنكليزي وياغييلونيا البولندي، وتورينسي البرتغالي وسيلتيك الاسكتلندي، وهوفنهايم الألماني وشتورم غراتس النمساوي.
وتنطلق مباريات الجولة يوم الخميس عند الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءً بتوقيت دمشق، فيما تبدأ بقية المواجهات عند الساعة الحادية عشرة مساءً.