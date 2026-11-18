بكين-سانا‏

عشية القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمعهما بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه ‏الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رسائل ‏اقتصادية حاسمة في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ‏ من مدينة شينزين الصينية، انتقدا فيها سياسات الحمائية والعقوبات ‏والقيود التكنولوجية، محذّرين من مخاطر انقسام النظام التجاري العالمي إلى تكتلات ‏متنافسة تُلقي بتبعاتها الثقيلة على كاهل الاقتصادات الصغيرة والنامية.‏

قيود التجارة والتكنولوجيا تعيد رسم الأسواق

أكد الرئيس الصيني أن النمو العالمي يفتقر إلى الزخم في ظل تنامي النزعات الأحادية ‏والحمائية، داعياً إلى صون النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة ‏التجارة العالمية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج، وتعزيز التعاون الدولي ‏في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.‏

كما أعلن استعداد الصين لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الوصول إلى ‏أسواقها، وإجراء إصلاحات على القواعد واللوائح بهدف توفير بيئة أكثر استقراراً ‏ووضوحاً للشركات والمستثمرين الأجانب.‏

وتكتسب هذه المواقف أهمية في ظل القيود الأمريكية الجديدة على وصول الشركات ‏الصينية إلى الرقائق المتقدِّمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومحاولات ‏واشنطن الحد من حصول بكين على هذه التقنيات عبر أطراف ثالثة، وهي إجراءات ‏تضع الهدنة التجارية بين القوتين أمام اختبار جديد، وفق وكالة “بلومبرغ”.‏

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الروسي العقوبات والرسوم الجمركية وقيود التصدير ‏الغربية، معتبراً أنها فشلت في كبح تطور الاقتصادات المنافسة، ومستشهداً بصمود ‏التجربة الروسية.‏

وأوضح أن القيود المفروضة على أي طرف في سلاسل الإنتاج ترتد تكاليفها على ‏بقية الأطراف، وطرح توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع دول آسيا والشرق ‏الأوسط وأفريقيا، وتعميق التكامل الاقتصادي الأوراسي، في إطار استراتيجية موسكو ‏لتنويع شراكاتها وتقليص اعتمادها على الأسواق الغربية.‏

ورغم اختلاف دوافع بكين وموسكو في طرح هذه المواقف، فإن الخطابين أظهرا ‏تقاطعاً في الاعتراض على استخدام الأدوات الاقتصادية وسيلة للضغط السياسي، وفي ‏التحذير من التداعيات الأوسع للقيود على حركة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.‏

الاقتصادات الصغيرة أمام فاتورة أكبر

وتتجاوز تداعيات التنافس التجاري والتكنولوجي مصالح القوى الكبرى، لتصل إلى ‏الاقتصادات الصغيرة والنامية التي تمتلك قدرة محدودة على مواجهة التحولات المفاجئة ‏في الأسواق العالمية، أو التأثير في القواعد التي تنظم حركة التجارة والاستثمار.‏

وفي هذا السياق، قدَّر تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2026 أن انقسام الاقتصاد ‏العالمي إلى تكتلات مرتبطة بالمصالح الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ‏الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1 بالمئة، والصادرات العالمية بنسبة 18.6 ‏بالمئة بحلول عام 2050، وفق سيناريو افتراضي يفترض تراجع التعاون التجاري ‏المتعدد الأطراف.‏

وحذَّر التقرير من التفاوت في توزيع الخسائر، إذ يمكن أن تتجاوز الأضرار التي ‏تتعرض لها الاقتصادات الصغيرة والفقيرة ثلاثة أضعاف ما تتحمله الاقتصادات ‏المرتفعة الدخل في حال تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، نتيجة محدودية قدرتها ‏التفاوضية وارتفاع اعتمادها على الأسواق الخارجية.‏

وتزداد هذه المخاطر مع التحولات الجارية في تدفقات الاستثمار العالمي، ولاسيما في ‏القطاعات الاستراتيجية التي تشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وتقنيات ‏الطاقة.‏

ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة ‏والتنمية (الأونكتاد)، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على نحو 70 بالمئة من قيمة ‏الاستثمارات الجديدة المعلنة في هذه القطاعات خلال الفترة 2020-2025، بينما ‏تركزت حصة الاقتصادات النامية بصورة أكبر في استثمارات المعادن الحرجة والمواد ‏الاستراتيجية.‏

وتشير هذه الفجوة إلى أن امتلاك الموارد الطبيعية لا يضمن وحده الاستفادة من ‏التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ما لم يترافق مع تطوير البنية التحتية والقدرات ‏الصناعية والتقنية، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ‏المرتفعة.‏

كما يمكن أن تؤدي إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وفرض قيود على انتقال التقنيات إلى ‏زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وإرباك تدفقات التجارة، ولاسيما لدى الدول التي تعتمد ‏على استيراد الطاقة والمواد الأولية والسلع الصناعية.‏

التعاون المتعدد الأطراف أمام اختبار جديد

تشير المعطيات إلى أن المخاطر لا تتوقف عند احتمال تراجع حجم التجارة العالمية، ‏بل تمتد إلى اتساع الفجوة التكنولوجية والاستثمارية، وتراجع قدرة الاقتصادات الأضعف ‏على الوصول إلى الأسواق والتمويل والتقنيات الحديثة.‏

في المقابل، قد تفتح عملية إعادة توزيع مراكز الإنتاج وسلاسل التوريد نافذة فرص ‏لبعض الدول النامية لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توافر بنية تحتية مؤهلة، ‏واستقرار استثماري، وقدرات إنتاجية تمكّنها من الانتقال من مجرد مُصدِّر للمواد الخام ‏إلى شريك في مراحل التصنيع المتقدمة.‏

وتضع هذه التطورات النظام التجاري المتعدد الأطراف أمام مفترق طرق حاسم، في ظل ‏تصاعد النزعات الأحادية وتغليب الحسابات الجيوسياسية على المنطق الاقتصادي.‏

ومع ترقب ما ستسفر عنه القمة الثلاثية في شينزين، تبدو تداعيات أي توافق أو ‏صدام بين واشنطن وبكين وموسكو عابرة لحدود الدول الثلاث، لتطول قواعد التجارة ‏العالمية وتوزيع فرص النمو، ما يجعل قدرة المؤسسات الدولية على حماية انفتاح ‏الأسواق والتعاون الاقتصادي ‏عاملاً مؤثراً في الحد من انتقال كلفة التنافس الدولي إلى ‏بقية اقتصادات العالم.‏