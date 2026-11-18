23 ألف كتاب من إصدارات اتحاد الكتّاب العرب مخصصة لدعم مكتبات المدارس تاريخ النشر: 2026/11/18 8:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 8:09 مساءً 23 ألف كتاب من إصدارات اتحاد الكتّاب العرب، مخصصة لدعم مكتبات المدارس السورية التي تخضع لأعمال الترميم، بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تمتد ثلاث سنوات. ثماني ميداليات متنوعة حصدها منتخب سوريا للريشة الطائرة في مشاركته ببطولة غرب آسيا 2026 لجنة التربية في مجلس الشعب تناقش تطوير التشريعات التعليمية مع كوادر طرطوس خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول مشفى الطبقة الوطني بالرقة يقدّم خدماته لمئات المرضى يومياً 1100 طن من بذار القمح المعقمة والمغربلة في فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحمص صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اتحاد الكتّاب العربوزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل مجلس مدينة الرقة يبدأ تعبيد طريق المشلب بطول 3800 متر قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار دولي القوات اليمنية تعلن تنفيذ 21 غارة جوية ضد ميليشيا الحوثي دولي الرئيسان الصيني والروسي: علاقات البلدين نموذج للعلاقات بين الدول الكبرى سياسةاقتصاد سوريارئاسة الجمهورية الرئيس الشرع يبحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل دعم التعافي وإعادة الإعمار