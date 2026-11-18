23 ألف كتاب من إصدارات اتحاد الكتّاب العرب، مخصصة لدعم مكتبات المدارس السورية التي تخضع لأعمال الترميم، بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تمتد ثلاث سنوات.