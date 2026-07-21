مصرع خمسة أشخاص أثناء محاولة إنقاذ شخص من الغرق في ولاية أوهايو الأمريكية

نيويورك-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم أثناء محاولتهم إنقاذ شخص كان يواجه صعوبة في السباحة في نهر بولاية أوهايو الأمريكية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء عن قائد شرطة مقاطعة ديلاوير، جيفري بالزر، قوله: إن عدداً من الأشخاص نزلوا إلى النهر لمساعدة شخص كان على وشك الغرق، ما أدى إلى وفاة خمسة منهم.

وأوضح أن فرق الإنقاذ عثرت في وقت لاحق على جثتي امرأتين، وأُعلن عن وفاتهما في المستشفى، فيما أكدت المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة ديلاوير، تريسي وايتد، العثور على جثث ثلاثة رجال في النهر أمس.

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن النهر كان يشهد ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه وسرعة تدفقها قرب السد المجاور، إذ بلغ معدل التدفق نحو 350 قدماً مكعبة في الثانية، وهو أكثر من أربعة أضعاف مستواه قبل ثلاثة أيام.

وتشير بيانات رسمية لوزارة الصحة في ولاية أوهايو إلى أن حوادث الغرق تعد من أبرز أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمدة في الولاية.