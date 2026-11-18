دمشق-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيّرة ‏التي استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين، والاعتداء الذي استهدف ناقلة ‏نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات انتهاكٌ لسيادة ‏الدول الشقيقة وتهديدٌ لأمنها واستقرارها، ولأمن المنطقة.‏

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على تلغرام عن تضامن سوريا ‏الكامل مع الدول الشقيقة، وتأكيدها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما من ‏شأنه أن يمس سيادتها.‏

وأضافت الخارجية إن سوريا تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم لوقف هذه ‏الاعتداءات، وتجنب كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد وتهديد الأمن والاستقرار ‏في المنطقة، وتشدد على أن أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من ‏أمن سوريا واستقرارها.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تصدي ‌‏منظومات ‏دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، بينما أعلنت رئاسة ‌‏‌‏الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل ‏المجال ‌‏الجوي للبلاد‎.‎

كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها ‏لهجوم ‌‏مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 ‏من أفراد طاقمها ‌‏وفقدان أحدهم، بينما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان‎.‎