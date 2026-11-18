دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيّرة التي استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين، والاعتداء الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات انتهاكٌ لسيادة الدول الشقيقة وتهديدٌ لأمنها واستقرارها، ولأمن المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عبر قناتها على تلغرام عن تضامن سوريا الكامل مع الدول الشقيقة، وتأكيدها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها.
وأضافت الخارجية إن سوريا تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم لوقف هذه الاعتداءات، وتجنب كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشدد على أن أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن سوريا واستقرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، بينما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.
كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها لهجوم مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم، بينما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان.