ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران ويعلن انتهاء وقف إطلاق النار

photo 2026 06 30 10 56 29 ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران ويعلن انتهاء وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران مع تأكيده أن وقف إطلاق النار معها “انتهى”.

وقال ترامب في تدوينة على منصته تروث سوشال: “طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات، لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى”.

وعاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً بعد استهداف إيران سفناً تجارية في مضيق هرمز، لترد الولايات المتحدة بشن ضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، وقال بعدها ترامب خلال قمة الناتو في أنقرة إن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران “انتهت”.

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