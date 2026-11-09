تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟

دمشق-سانا

في قلب العاصمة دمشق وبين حركة المارة وضجيج الشوارع، تجلس امرأة أمام كلية ‏الحقوق في منطقة البرامكة، تحمل طفلها ذا الاحتياجات الخاصة ودواءً لم تؤمّن ‏حاجتها منه بعد، إضافة إلى بعض الأوراق والثبوتيات حول حالة أولادها الصحّية.‏

لا تنادي أحداً ولا تطلب المساعدة بصوت مرتفع، لكن تفاصيل وجهها وارتجاف يديها ‏يرويان قصة سنوات من التعب والصبر.‏

بعد عقود قضتها في رعاية أبنائها، وجدت أم محمد التي طلبت عدم ذكر اسمها ‏الصريح، نفسها أمام واقع لم تكن تتوقعه، مرضٌ أثقل كاهل الأسرة، وظروف معيشية ‏صعبة دفعتها للجلوس على الرصيف بحثاً عن عونٍ يخفف أعباءها. ‏

تقول “أم محمد”: إن الرصيف ليس مكاناً تُبنى عليه الأحلام، بل تُختبر فيه القدرة على ‏الاستمرار، وإنها مع ارتفاع الأسعار اضطرت للتسول لتغطية احتياجات عائلتها اليومية ‏أمام أحد الأسواق.‏

قصة “أم محمد” تتكرر بأشكال مختلفة في مدن سورية عدة، حيث تشكل النساء ‏النسبة الأكثر حضوراً في مشهد التسول.‏

جذور الظاهرة واستغلال الضعف

يقول الخبير التربوي توفيق حسن: إن أسباب الظاهرة تعود إلى ظروف الحياة ‏المعيشية، والغلاء الفاحش، وفقدان المعيل، وارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف ‏الطبابة.

ويوضح في حديثه لسانا أنه عندما تتراجع فرص العمل وتضعف شبكات الأمان ‏الأسري وتنخفض قيمة المعاشات التقاعدية، يجد كبار السن أنفسهم بلا خيارات سوى ‌‏”اليد الممدودة”.‏

ويبين حسن أن المجتمع يتعاطف مع المرأة المسنة بشكل أكبر، ما قد يجعلها هدفاً ‏سهلاً لشبكات الاستغلال المنظمة، وخصوصاً أنها غالباً ما تكون أرملة تفتقر للدعم ‏الأسري.‏

لكل يد ممدودة قصة.. ‏

لم تكن “أم عبدو” (73 عاماً) تتوقع أن تنتهي رحلة عمرها على رصيف شارع مزدحم، ‏إذ كانت تعيش سابقاً من راتب زوجها التقاعدي الذي لم يعد يكفي سوى لشراء جزء ‏يسير من احتياجاتها.‏

تزعم أن ابنتها مريضة في أحد المشافي وأنها بحاجة ماسّة للعلاج، ولم يكن دافعها ‏لمد يدها سوى غريزة الأمومة بعد أن عجزت عن تأمين التكاليف.‏

بين الحاجة والتسول المنظم.. أين الحقيقة؟

في المقابل، لا يعكس التسول دائماً حقيقة الاحتياج، إذ تُستغل النساء كبيرات السن ‏ضمن شبكات تمتهن التسول لتحقيق مكاسب مادية مستغلة عجزهن، ما يجعل التمييز ‏بين الضحية والمستغِل تحدياً يفرض نفسه على المجتمع والجهات المعنية.‏

وفي هذا السياق، يشدد الخبير حسن على ضرورة التفريق بدقة بين ثلاثة مفاهيم:‏

‏- الحاجة: عجز الإنسان عن تأمين أساسيات الحياة (غذاء، دواء، مسكن)، وهناك ‏آلاف الأسر المتعففة تعيش الحاجة بصمت.‏

‏- التشرد: انعدام المأوى، لشخص بلا بيت ينام في الشارع.‏

‏- التسول: وسيلة أو دفع مباشر لطلب المال من الناس.‏

ووفق حسن فإن الأنواع الثلاثة يلتقون عند نقطة غياب الكرامة الإنسانية، مع وجود ‏فئة من ضعفاء النفوس اتخذت من التسول مهنة مستغلة حاجة الناس.‏

جهود رسمية.. إعادة طفلات إلى ذويهن وتوظيف امرأة ‏

أوضحت رئيسة مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق، خزامى النجاد، في تصريح لـ ‏سانا، أنه تم ضبط 550 حالة تسول في دمشق (488 طفلاً و62 امرأة).‏

وأشارت إلى أن عملية مكافحة التسول تتم في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ‏بدمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة والدفاع المدني وفرق القطاع الصحي، لتنظيم ‏الضبوط القانونية وعرض الحالات على القضاء وإيداعها في مراكز الرعاية المحدثة.‏

ولفتت النجاد إلى إنجازات الحملة الميدانية الوطنية الشاملة التي أطلقت في 30 تشرين ‏الثاني 2025 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية، أسفرت عن لم شمل طفلات مع ذويهن، وتوظيف امرأة كانت متسولة ‏بلا مأوى مع أطفالها الثلاثة للعمل داخل الوزارة في مركز لمكافحة التسول مع تأمين ‏الإقامة لها ولأطفالها.‏

مسؤولية الدولة وضرورة وضع خطة قانونية ‏

تؤكد الباحثة في التربية والأسرة نورا نحاس، أن ظاهرة تسول النساء المسنات تمس قيم ‏المجتمع وعقيدته، عازيةً انتشارها إلى فقدان المعيل بسبب الحرب والهجرة والتضخم ‏الحاد وانهيار التكافل الأسري وغياب الدور القانوني والمجتمعي في تفعيل دور ‏المسنين ومبادرات الرعاية.‏

وتشدد نحاس على ضرورة وضع خطة حكيمة محمية بالقانون لتدارك الظاهرة، محذرة ‏من أن تجاهلها ينذر بانهيار منظومة الأسرة بالكامل، نظراً لأن السيدات المسنات ‏يعتبرن الحجر الأساس في الحفاظ على القيم والإنسانية.‏

مساران لمعالجة الظاهرة.

يوضح الخبير التربوي حسن أن معالجة التسول عموماً والنساء المسنات خصوصاً ‏ترتكز على مسارين متوازيين:‏

‏1. مسار الحماية الاجتماعية: إعادة النظر في المعاشات التقاعدية، وتوفير الرعاية ‏الصحية المجانية لكبار السن، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأشد فقراً.‏

‏2. مسار التنظيم ومكافحة الاستغلال: التمييز بين المحتاج الحقيقي والعصابات ‏المستغلة، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تأهيل النساء وتوفير فرص عمل منزلية ‏تحفظ كرامتهن.‏

ورغم اختلاف القصص، يبقى تسول النساء والمُسنات خصوصاً، مرآة لمعاناة إنسانية ‏تحتم على الجهات المعنية والمجتمع إيجاد حلول جذرية تضمن حياة كريمة تليق بهن ‏بعيداً عن قسوة الأرصفة.‏