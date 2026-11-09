تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟

دمشق-سانا
في قلب العاصمة دمشق وبين حركة المارة وضجيج الشوارع، تجلس امرأة أمام كلية الحقوق في منطقة البرامكة، تحمل طفلها ذا الاحتياجات الخاصة ودواءً لم تؤمّن حاجتها منه بعد، إضافة إلى بعض الأوراق والثبوتيات حول حالة أولادها الصحّية.
لا تنادي أحداً ولا تطلب المساعدة بصوت مرتفع، لكن تفاصيل وجهها وارتجاف يديها يرويان قصة سنوات من التعب والصبر.
بعد عقود قضتها في رعاية أبنائها، وجدت أم محمد التي طلبت عدم ذكر اسمها الصريح، نفسها أمام واقع لم تكن تتوقعه، مرضٌ أثقل كاهل الأسرة، وظروف معيشية صعبة دفعتها للجلوس على الرصيف بحثاً عن عونٍ يخفف أعباءها.
تقول “أم محمد”: إن الرصيف ليس مكاناً تُبنى عليه الأحلام، بل تُختبر فيه القدرة على الاستمرار، وإنها مع ارتفاع الأسعار اضطرت للتسول لتغطية احتياجات عائلتها اليومية أمام أحد الأسواق.
قصة “أم محمد” تتكرر بأشكال مختلفة في مدن سورية عدة، حيث تشكل النساء النسبة الأكثر حضوراً في مشهد التسول.
جذور الظاهرة واستغلال الضعف
يقول الخبير التربوي توفيق حسن: إن أسباب الظاهرة تعود إلى ظروف الحياة المعيشية، والغلاء الفاحش، وفقدان المعيل، وارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف الطبابة.
ويوضح في حديثه لسانا أنه عندما تتراجع فرص العمل وتضعف شبكات الأمان الأسري وتنخفض قيمة المعاشات التقاعدية، يجد كبار السن أنفسهم بلا خيارات سوى ”اليد الممدودة”.
ويبين حسن أن المجتمع يتعاطف مع المرأة المسنة بشكل أكبر، ما قد يجعلها هدفاً سهلاً لشبكات الاستغلال المنظمة، وخصوصاً أنها غالباً ما تكون أرملة تفتقر للدعم الأسري.
لكل يد ممدودة قصة..
لم تكن “أم عبدو” (73 عاماً) تتوقع أن تنتهي رحلة عمرها على رصيف شارع مزدحم، إذ كانت تعيش سابقاً من راتب زوجها التقاعدي الذي لم يعد يكفي سوى لشراء جزء يسير من احتياجاتها.
تزعم أن ابنتها مريضة في أحد المشافي وأنها بحاجة ماسّة للعلاج، ولم يكن دافعها لمد يدها سوى غريزة الأمومة بعد أن عجزت عن تأمين التكاليف.
بين الحاجة والتسول المنظم.. أين الحقيقة؟
في المقابل، لا يعكس التسول دائماً حقيقة الاحتياج، إذ تُستغل النساء كبيرات السن ضمن شبكات تمتهن التسول لتحقيق مكاسب مادية مستغلة عجزهن، ما يجعل التمييز بين الضحية والمستغِل تحدياً يفرض نفسه على المجتمع والجهات المعنية.
وفي هذا السياق، يشدد الخبير حسن على ضرورة التفريق بدقة بين ثلاثة مفاهيم:
- الحاجة: عجز الإنسان عن تأمين أساسيات الحياة (غذاء، دواء، مسكن)، وهناك آلاف الأسر المتعففة تعيش الحاجة بصمت.
- التشرد: انعدام المأوى، لشخص بلا بيت ينام في الشارع.
- التسول: وسيلة أو دفع مباشر لطلب المال من الناس.
ووفق حسن فإن الأنواع الثلاثة يلتقون عند نقطة غياب الكرامة الإنسانية، مع وجود فئة من ضعفاء النفوس اتخذت من التسول مهنة مستغلة حاجة الناس.
جهود رسمية.. إعادة طفلات إلى ذويهن وتوظيف امرأة
أوضحت رئيسة مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق، خزامى النجاد، في تصريح لـ سانا، أنه تم ضبط 550 حالة تسول في دمشق (488 طفلاً و62 امرأة).
وأشارت إلى أن عملية مكافحة التسول تتم في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة والدفاع المدني وفرق القطاع الصحي، لتنظيم الضبوط القانونية وعرض الحالات على القضاء وإيداعها في مراكز الرعاية المحدثة.
ولفتت النجاد إلى إنجازات الحملة الميدانية الوطنية الشاملة التي أطلقت في 30 تشرين الثاني 2025 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن لم شمل طفلات مع ذويهن، وتوظيف امرأة كانت متسولة بلا مأوى مع أطفالها الثلاثة للعمل داخل الوزارة في مركز لمكافحة التسول مع تأمين الإقامة لها ولأطفالها.
مسؤولية الدولة وضرورة وضع خطة قانونية
تؤكد الباحثة في التربية والأسرة نورا نحاس، أن ظاهرة تسول النساء المسنات تمس قيم المجتمع وعقيدته، عازيةً انتشارها إلى فقدان المعيل بسبب الحرب والهجرة والتضخم الحاد وانهيار التكافل الأسري وغياب الدور القانوني والمجتمعي في تفعيل دور المسنين ومبادرات الرعاية.
وتشدد نحاس على ضرورة وضع خطة حكيمة محمية بالقانون لتدارك الظاهرة، محذرة من أن تجاهلها ينذر بانهيار منظومة الأسرة بالكامل، نظراً لأن السيدات المسنات يعتبرن الحجر الأساس في الحفاظ على القيم والإنسانية.
مساران لمعالجة الظاهرة.
يوضح الخبير التربوي حسن أن معالجة التسول عموماً والنساء المسنات خصوصاً ترتكز على مسارين متوازيين:
1. مسار الحماية الاجتماعية: إعادة النظر في المعاشات التقاعدية، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لكبار السن، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأشد فقراً.
2. مسار التنظيم ومكافحة الاستغلال: التمييز بين المحتاج الحقيقي والعصابات المستغلة، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تأهيل النساء وتوفير فرص عمل منزلية تحفظ كرامتهن.
ورغم اختلاف القصص، يبقى تسول النساء والمُسنات خصوصاً، مرآة لمعاناة إنسانية تحتم على الجهات المعنية والمجتمع إيجاد حلول جذرية تضمن حياة كريمة تليق بهن بعيداً عن قسوة الأرصفة.