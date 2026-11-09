الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
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الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون

photo 1 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون
الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في قصر الشعب-دمشق-9-11-2026-سانا

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم الإثنين، وفداً أردنياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

photo 3 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الشرع، كما أعرب عن تعازي ومواساة المملكة بضحايا حادثة درعا، مقدماً التعازي إلى السيد الرئيس وذوي الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.

photo 4 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون

حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، ومن الجانب الأردني مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس.

واستضافت دمشق في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، حيث وقع البلدان في ختامها ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

photo 2 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون
photo 5 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون
photo 6 2026 11 09 20 09 02 الرئيس الشرع يستقبل وفداً أردنياً برئاسة الصفدي ويبحث معه تعزيز التعاون
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