لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قوائم المترشحين لعضوية المجلس في الحسكة

الحسكة- سانا ‏

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء قراراً يتضمن قوائم ‏المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) ‏بمحافظة الحسكة.‏

وأشارت اللجنة عبر قناتها على تلغرام إلى أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ‏وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025.‏

وبينت اللجنة أن الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر (الحسكة ‌‏- القامشلي) بمحافظة الحسكة تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس بتاريخ ‌‏2026-05-21 ولغاية مساء يوم الجمعة بتاريخ 2026-05-22، لافتة إلى أن الدعاية ‏الانتخابية للمترشح تقتصر على التعريف بالمعلومات الشخصية له والبرنامج الانتخابي ‏الخاص به والمناظرات التي تقيمها اللجان الفرعية وأن كل مخالفة عما ذكر سابقاً ‏تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.‏

وحددت اللجنة يوم السبت 2026-05-23 يوماً للصمت الانتخابي فيما يكون يوم الأحد ‌‏2026-05-24 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن كل من الدوائر الانتخابية ‌‏(الحسكة – القامشلي) بمحافظة الحسكة.‏

وأوضحت أن عملية الاقتراع تبدأ في تمام الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 026-05-24، وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً، وفي حال بلوغ عدد المقترعين النصاب ‏تبدأ عملية فرز الأصوات، أما في حال عدم بلوغ النصاب فتمدد عملية الاقتراع للساعة ‌‏1:00 ظهراً ولمرة واحدة، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.‏

وأكدت اللجنة أنه في حال مخالفة المترشح لمدونة السلوك المقررة، والنظام الانتخابي ‏المؤقت الصادر بالمرسوم رقم (143) لعام 2025 والتعليمات التنفيذية ذات الصلة، ‏يترتب على ذلك إسقاط عضويته من الهيئة الناخبة، وتلغى نتيجته في حال فوزه ‏بالاقتراع.‏

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء القائمة النهائية ‏لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة ‏الحسكة وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.‏