لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قوائم المترشحين لعضوية المجلس في الحسكة

الحسكة- سانا
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء قراراً يتضمن قوائم المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة.
وأشارت اللجنة عبر قناتها على تلغرام إلى أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025.
وبينت اللجنة أن الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر (الحسكة - القامشلي) بمحافظة الحسكة تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس بتاريخ 2026-05-21 ولغاية مساء يوم الجمعة بتاريخ 2026-05-22، لافتة إلى أن الدعاية الانتخابية للمترشح تقتصر على التعريف بالمعلومات الشخصية له والبرنامج الانتخابي الخاص به والمناظرات التي تقيمها اللجان الفرعية وأن كل مخالفة عما ذكر سابقاً تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.
وحددت اللجنة يوم السبت 2026-05-23 يوماً للصمت الانتخابي فيما يكون يوم الأحد 2026-05-24 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن كل من الدوائر الانتخابية (الحسكة – القامشلي) بمحافظة الحسكة.
وأوضحت أن عملية الاقتراع تبدأ في تمام الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 026-05-24، وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً، وفي حال بلوغ عدد المقترعين النصاب تبدأ عملية فرز الأصوات، أما في حال عدم بلوغ النصاب فتمدد عملية الاقتراع للساعة 1:00 ظهراً ولمرة واحدة، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.
وأكدت اللجنة أنه في حال مخالفة المترشح لمدونة السلوك المقررة، والنظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم (143) لعام 2025 والتعليمات التنفيذية ذات الصلة، يترتب على ذلك إسقاط عضويته من الهيئة الناخبة، وتلغى نتيجته في حال فوزه بالاقتراع.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.