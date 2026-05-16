السورية للاتصالات تنهي صيانة الكبل الضوئي المغذي ‏لمحافظتي درعا والسويداء‎ ‎

دمشق/16/5/2026/سانا
أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة والإصلاح للكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق.
وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن ورشات الصيانة الفنية بفرع الشركة في ريف دمشق عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأوتستراد الدولي دمشق درعا، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكبل المتضرر.
وأكدت الشركة إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي، وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة.
وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت الأربعاء الماضي، أن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة تسببت بقطع الكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، وتأثر الخدمة في مراكز أخرى مرتبطة بالوصلة الضوئية المتضررة.