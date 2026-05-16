السورية للاتصالات تنهي صيانة الكبل الضوئي المغذي ‏لمحافظتي درعا والسويداء‎ ‎

دمشق/16/5/2026/سانا‏

أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة والإصلاح ‏للكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، بعد تعرضه ‏لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة ‏الكسوة في محافظة ريف دمشق‎.‎

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، ‏أن ورشات الصيانة الفنية بفرع الشركة في ريف دمشق عملت ‏بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار ‏الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على ‏الأوتستراد الدولي دمشق درعا، بهدف رفع كفاءة الخدمة ‏وتحسين جودة النقل والإشارة على الكبل المتضرر‎.‎

وأكدت الشركة إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها ‏الطبيعي، وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة‎.‎

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت الأربعاء الماضي، ‏أن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة ‏تسببت بقطع الكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ‏ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من ‏المناطق، وتأثر الخدمة في مراكز أخرى مرتبطة بالوصلة ‏الضوئية المتضررة‎.‎