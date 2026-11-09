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وقف ضخ مياه الشرب من نبع السن مدة 24 ساعة بسبب أعمال صيانة

photo 2026 11 09 20 27 18 وقف ضخ مياه الشرب من نبع السن مدة 24 ساعة بسبب أعمال صيانة
مياه نبع السن-اللاذقية-أرشيف سانا

 اللاذقية-سانا
 
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، اليوم الإثنين، إيقاف ضخ مياه الشرب إلى المناطق المتغذية من نبع السن مدة 24 ساعة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، نتيجة أعمال فنية لتركيب وحدتَي ربط حلقيتين في مركز السن.
 
وأوضحت الشركة في بيان أن الأعمال تأتي في إطار تحسين الواقع الكهربائي في المركز، والحد من الأعطال المفاجئة التي تؤثر في استمرارية عمل منظومة الضخ، ورفع جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب خلال فصل الصيف المقبل.
 
ودعت الشركة المواطنين في المناطق المشمولة بالانقطاع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.
 
ويُعد نبع السن، الواقع قرب مدينة بانياس، أحد أهم مصادر المياه في المنطقة الساحلية، إذ يشكل مصدراً أساسياً لتغذية مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس ومئات القرى المجاورة، ما يجعل تطوير تجهيزاته الكهربائية والفنية خطوة مهمة لتعزيز استقرار الإمدادات المائية.
 

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