خسر الأغلبية ولم يخسر النفوذ.. ترامب يتحكم بخيوط السياسة الخارجية

واشنطن-سانا‏

أفرزت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تحولاً سياسياً مهماً في موازين ‏القوى داخل واشنطن، مع استعادة ‏الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ، في تحد للحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب، الذي بات ‏يواجه رقابة ‏تشريعية أكثر تشدداً على سياساته الداخلية وبرنامجه السياسي، غير أن هذا التحول لا ‏يعني بالضرورة تراجع ‏نفوذ الإدارة الأمريكية على الساحة الدولية، حيث لا يزال ترامب ‏يمتلك صلاحيات واسعة للتحرك في ملفات السياسة ‏الخارجية والعمليات العسكرية.‏

وتضع النتائج الجديدة ترامب أمام عامين أخيرين من ولايته الثانية في ظل كونغرس ‏معارض، بما يفتح الباب أمام مواجهات ‏سياسية وتشريعية بشأن الموازنة والإنفاق ‏والسياسات الاقتصادية، فضلاً عن ملفات الحرب الامريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية، ‏والحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات مع إسرائيل، إلا أن قدرة الديمقراطيين على ‏فرض تغيير جذري في ‏توجهات السياسة الخارجية ستظل محدودة بفعل الصلاحيات ‏التنفيذية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.‏

صلاحيات واسعة رغم خسارة الأغلبية

ويستند هامش الحركة الذي يتمتع به ترامب حسب وكالة رويترز إلى طبيعة النظام ‏الدستوري الأمريكي، الذي يمنح الرئيس ‏صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية ‏وقيادة القوات المسلحة، مقابل احتفاظ الكونغرس بسلطات إعلان الحرب ‏وتمويل القوات ‏والعمليات العسكرية وإقرار الموازنات.‏

وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن ويليام ويكسلر، المدير الأول لبرامج الشرق الأوسط ‏في المجلس الأطلسي، قوله: إن ‏سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم قدرة كبيرة ‏على تعطيل أجندة ترامب التشريعية الداخلية، لكنها لا توفر لهم ‏أدوات مماثلة لمنع الرئيس ‏من ممارسة صلاحياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.‏

ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون أدوات الرقابة والتحقيق وجلسات الاستماع، إلى ‏جانب صلاحيات التمويل والمصادقة ‏على التعيينات، للضغط على الإدارة ومساءلتها ‏بشأن قراراتها الخارجية، إلا أن هذه الأدوات لا تضمن بالضرورة تغيير ‏مسار السياسات ‏التي يتبناها البيت الأبيض.‏

ويكتسب هذا التباين أهمية إضافية مع اقتراب ترامب من نهاية ولايته الرئاسية، إذ غالباً ‏ما يتجه الرؤساء الأمريكيون في ‏مراحل ولاياتهم الأخيرة إلى التركيز على السياسة ‏الخارجية، باعتبارها مجالاً أوسع لترسيخ إرثهم السياسي، ولا سيما عندما ‏تتراجع قدرتهم ‏على تمرير برامجهم الداخلية.‏

إيران.. الاختبار الأكثر إلحاحاً

وتتصدر الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية قائمة الملفات التي ستختبر قدرة ‏الكونغرس الجديد على التأثير في ‏قرارات ترامب، بعدما أقر الرئيس الأمريكي بأن ‏الحرب أسهمت في خسارة حزبه الانتخابات، في ظل انعكاساتها ‏الاقتصادية وارتفاع ‏أسعار الوقود وتراجع شعبيته.‏

وبينما يصر ترامب على أن العمليات العسكرية كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك ‏سلاح نووي، تواجه إدارته خيارات ‏صعبة بين استئناف الضربات العسكرية أو العودة ‏إلى المسار التفاوضي أو الإبقاء على حالة الجمود والتوتر القائمة، وما ‏يرافقها من ‏تداعيات على أسواق الطاقة وأمن المنطقة.‏

وفي هذا الإطار، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن حزبه ‏سيعمل على إنهاء الحرب، متهماً الإدارة ‏الأمريكية بإضعاف دور الكونغرس في ‏القرارات المتعلقة بالحرب والسلم.‏

كما أبدى نائب الرئيس جيه دي فانس بحسب وكالة “أسوشيتد برس” تحفظات على كلفة ‏الحرب ونتائجها، متسائلاً عن ‏جدواها، في موقف يعكس اتساع التباينات داخل المعسكر ‏الجمهوري نفسه، ولا سيما بين التيار الذي يطالب بتقليص ‏التدخلات الخارجية والاتجاه ‏الأكثر تشدداً في التعامل مع إيران.‏

ويرى خبراء أن أي تصعيد عسكري جديد قد يزيد الضغوط الاقتصادية على الإدارة، من ‏دون أن يوفر بالضرورة مساراً ‏واضحاً لتحقيق أهدافها، فضلاً عن احتمال تعميق ‏الانقسامات داخل حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”، التي يستند جزء ‏من قاعدتها ‏الشعبية إلى وعود ترامب بتجنب الحروب والتدخلات الخارجية.‏

أوكرانيا وأوروبا وإسرائيل.. ضغوط على التحالفات التقليدية

وبحسب “رويترز”، لا تقتصر تداعيات التحول في الكونغرس على الشرق الأوسط، إذ ‏يتوقع أن يسعى الديمقراطيون إلى ‏إعادة تنشيط الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والحد من ‏الضغوط التي مارسها ترامب على كييف، بالتوازي مع محاولة إعادة ‏ترميم العلاقات مع ‏الحلفاء الأوروبيين وكندا، التي تأثرت بسياسات الرسوم الجمركية والخلافات بشأن ‏الالتزامات الأمنية.‏

ويأمل الديمقراطيون في استقطاب عدد من الجمهوريين لدعم حزم مساعدات جديدة ‏لأوكرانيا، وتشكيل أغلبية تشريعية قادرة ‏على مواجهة اعتراضات البيت الأبيض، رغم ‏أن استخدام ترامب حق النقض الرئاسي قد يعرقل تمرير أي تشريعات لا ‏تحظى بتوافق ‏واسع.‏

كما يواجه موقف الإدارة الأمريكية من إسرائيل ضغوطاً متزايدة، في ظل صعود تيارات ‏داخل الحزب الديمقراطي تدعو ‏إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لها، على خلفية ‏الحرب على قطاع غزة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، فضلاً ‏عن تصاعد عنف ‏المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.‏

ولا تقتصر المؤشرات على الجانب الديمقراطي، إذ بدأت أصوات داخل الحزب ‏الجمهوري نفسه تطرح تساؤلات بشأن ‏استمرار الدعم التقليدي غير المشروط لإسرائيل، ‏ما يعكس تحولات أوسع في النقاش السياسي الأمريكي حول طبيعة العلاقة ‏مع تل أبيب ‏وحدود الالتزامات العسكرية والمالية تجاهها.‏

ومع ذلك، فإن قدرة الكونغرس على إحداث تحول سريع في هذه السياسة ستظل مرتبطة ‏بمدى تماسك الأغلبية الجديدة ‏وقدرتها على تجاوز الفيتو الرئاسي، فضلاً عن استمرار ‏الخلافات داخل الحزبين بشأن حجم المساعدات وأولويات السياسة ‏الأمريكية في الشرق ‏الأوسط.‏

إرث ترامب وحسابات القوة

وفي موازاة هذه الملفات، تثير توجهات ترامب تجاه الصين وفنزويلا وكوبا تساؤلات ‏بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما ‏في ظل تحذيرات محللين من أن تراجع نفوذه ‏الداخلي قد يدفعه إلى استخدام صلاحياته الخارجية بصورة أكثر اندفاعاً لتعزيز ‏حضوره ‏على الساحة الدولية.‏

تقول لورا بلومنفلد، محللة السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز لـ “رويترز”: إن ‏شعور ترامب بالتعرض للضغط أو ‏الاستفزاز قد يدفعه إلى استعراض صلاحياته الرئاسية ‏عبر استخدام القوة بشكل أحادي خارج الولايات المتحدة، وهو احتمال ‏يثير مخاوف من ‏اتساع بؤر التوتر وعدم الاستقرار.‏

وبينما يمتلك الديمقراطيون أدوات أقوى لمساءلة الإدارة والضغط عليها، فإنهم لا ‏يستطيعون بمفردهم إعادة صياغة السياسة ‏الخارجية الأمريكية، في ظل استمرار ‏الصلاحيات التنفيذية للرئيس وحقه في الاعتراض على التشريعات.‏

وفي المحصلة، لا تبدو خسارة الجمهوريين للكونغرس نهاية لنفوذ ترامب الخارجي، بقدر ‏ما تمثل بداية مرحلة من التجاذب ‏بين رئيس يسعى إلى مواصلة فرض رؤيته الدولية ‏وترسيخ إرثه السياسي، ومعارضة تمتلك أدوات رقابية وتشريعية أكبر، ‏لكنها تواجه قيوداً ‏دستورية وسياسية تحد من قدرتها.‏