ارتفاع الوفيات جراء الزلزالين في فنزويلا إلى 4333

كراكاس-سانا



أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا في 24 حزيران الماضي ارتفع إلى “4333”.



ونقلت رويترز عن رودريغيز قوله للصحفيين: “إن 315 من القتلى لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، بينما ظل العدد الرسمي للمصابين دون تغيير عند 16740 في حين تم إنقاذ 6462 شخصاً ولا يزال نحو 17 ألفاً بلا مأوى”، لافتاً إلى أن توزيع المساكن على المتضررين سيبدأ بعد أيام.



وكان رودريغيز أعلن في وقت سابق اليوم أن ما لا يقل عن 4.118 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 16.740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين سوّيا أحياء كاملة بالأرض في ولاية لاغوايرا الساحلية.



وكان الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، قد وقعا بفارق ثوانٍ فقط، متسببين في انهيار آلاف المباني السكنية والمنشآت العامة، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة خلال الأيام الأولى من الكارثة.