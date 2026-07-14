مجلس التعاون الخليجي والبحرين يدينان استهداف إيران ناقلتي نفط إماراتيتين في هرمز

الرياض-المنامة-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي والبحرين اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، مؤكدين تضامنهما مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية.

وقال ” جاسم محمد البديوي” أمين عام مجلس التعاون في بيان نُشر على موقعه الرسمي: إن “هذا الاعتداء الإرهابي على ناقلتي النفط الإماراتيتين يمثل انتهاكاً سافراً وخرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، ولقواعد حرية الملاحة البحرية، كما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر” .

ودعا البديوي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فوراً، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم، مؤكدة أنه يشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن والناقلات في الممرات المائية الدولية بلا قيود أو شروط، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، باعتبار ذلك ركيزةً أساسيةً لأمن الطاقة، وإمدادات الغذاء والدواء، وانسياب حركة التجارة العالمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس تعرض الناقلتين الإماراتيتين “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين، ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين هم (6 من ‏الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).‏