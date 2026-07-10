سلطنة عمان والهند تبحثان التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

مسقط-سانا

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في مسقط، التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ولا سيما الأوضاع المتصلة بحركة السفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز وانعكاساتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان على منصة “إكس” اليوم الجمعة، أن الجانبين أكدا ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن هذه التطورات، ودعم المساعي الرامية إلى تعزيز التفاهم والتعاون مع مختلف الأطراف، مشددين على أهمية الحد من التداعيات المترتبة على الأوضاع الراهنة، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ويراعي مصالح دول المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب الفرص الاقتصادية الواعدة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تحديات أمنية وملاحية مستمرة تشهدها منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتدفقات الطاقة العالمية، فيما تولي الهند -بوصفها مستورداً رئيسياً للنفط- أهمية قصوى لاستقرار الملاحة فيه.