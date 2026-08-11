وزير النقل: تأهيل طريق مطار دمشق الدولي يتقدم بجودة أعلى نحو المعايير العالمية

دمشق-سانا
أكد وزير النقل يعرب بدر أن أعمال تأهيل وتعبيد طريق مطار دمشق الدولي تشهد تحسناً ملحوظاً في مستوى التنفيذ، مشدداً على ضرورة مواصلة رفع جودة الأعمال للوصول بالطريق إلى المواصفات والمعايير العالمية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعكس مستوى التطور المنشود في مشاريع الطرق والبنى التحتية.
وخلال جولة ميدانية أجراها اليوم الثلاثاء، اطلع الوزير بدر على سير أعمال التأهيل والتعبيد، مؤكداً أهمية مواصلة تحسين الجودة ورفع سوية التنفيذ مع تقدم مراحل المشروع.
وأوضح الوزير بدر أن الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تأهيل طريق المطار، التي تندرج ضمن مشروع متكامل للتأهيل والتطوير ينفذه ائتلاف شركات UCK، بالتوازي مع أعمال تطوير مطار دمشق الدولي، وبإشراف شركة دار الهندسة العالمية.
تجارب متتالية للوصول إلى المستوى المطلوب
وبيّن وزير النقل أن الشركة المنفذة ملتزمة بتأهيل الطريق الممتد من المطار وصولاً إلى الحدود اللبنانية وفق مواصفات ومعايير دولية، لافتاً إلى أن الجولات السابقة أظهرت أن مستوى أعمال التعبيد لم يكن بالمستوى المطلوب، ما استدعى تنفيذ تجارب جديدة لتحسين الجودة والوصول إلى المواصفات المحددة.
وأشار بدر إلى تنفيذ تجربة جديدة على مقطع بطول ثلاثة كيلومترات، هي الرابعة ضمن هذا المسار، موضحاً أن الجولة الأخيرة أظهرت تحسناً ملموساً في تنفيذ طبقة الإسفلت، التي تشكل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية من المشروع.
والتقى بدر خلال الجولة المهندسين المنفذين وممثلي الشركة المشرفة، واستمع منهم إلى شرح حول الأعمال المنجزة ومراحل التنفيذ، مثنياً على التحسن المحقق، ومشدداً على ضرورة مواصلة العمل لرفع الجودة وتحقيق المواصفات المطلوبة.
خبرات سورية تسهم في تطوير المشروع
ولفت بدر إلى أن من أبرز ما يميز المشروع مشاركة عدد من المهندسين السوريين الذين تلقوا تعليمهم في سوريا، واكتسبوا خبراتهم العملية في الخارج، قبل عودتهم للمساهمة في إعادة بناء البلاد من خلال العمل ضمن شركات متخصصة وذات خبرة في تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية.
ووصف هذه التجربة بأنها مهمة لما تتيحه من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ونقلها إلى المهندسين السوريين، بما يعزز قدراتهم، ويسهم مستقبلاً في تطوير وتأهيل شبكة الطرق في سوريا، وفق أسس فنية متقدمة.
وأكد وزير النقل أن الارتقاء بمستوى الطرق والخدمات المرتبطة بها يمثل إحدى أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن المواطن السوري، بعد سنوات طويلة من المعاناة، يستحق شبكة طرق بمستوى يليق به ويلبي احتياجاته.
رفع سوية التنفيذ
من جانبه، أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن الأعمال المنفذة على طريق المطار تسير بمستوى جيد، منوهاً بتوجيهات وزير النقل لرفع سوية التنفيذ وتحسين جودة الأعمال.
وأوضح نجار أن الهدف يتمثل في الوصول إلى شبكة طرق بمواصفات تواكب الطموحات، وتلبي أفضل المعايير العالمية.
ويعد طريق مطار دمشق الدولي من المحاور الطرقية الحيوية في سوريا، نظراً لأهميته في ربط العاصمة بالمطار والمناطق الجنوبية وصولاً إلى الحدود اللبنانية، ودوره في حركة المسافرين والنقل والشحن.
وتندرج أعمال تأهيل الطريق ضمن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وانسيابية الحركة والارتقاء بمستوى الخدمات الطرقية.