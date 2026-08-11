وزير النقل: تأهيل طريق مطار دمشق الدولي يتقدم بجودة أعلى نحو المعايير العالمية

دمشق-سانا ‏

أكد وزير النقل يعرب بدر أن أعمال تأهيل وتعبيد طريق مطار دمشق الدولي تشهد تحسناً ملحوظاً في مستوى التنفيذ، مشدداً على ‏ضرورة مواصلة رفع جودة الأعمال للوصول بالطريق إلى المواصفات والمعايير العالمية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعكس ‏مستوى التطور المنشود في مشاريع الطرق والبنى التحتية.‏

وخلال جولة ميدانية أجراها اليوم الثلاثاء، اطلع الوزير بدر على سير أعمال التأهيل والتعبيد، مؤكداً أهمية مواصلة تحسين الجودة ‏ورفع سوية التنفيذ مع تقدم مراحل المشروع.‏

وأوضح الوزير بدر أن الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تأهيل طريق المطار، التي تندرج ضمن مشروع ‏متكامل للتأهيل والتطوير ينفذه ائتلاف شركات ‏UCK، بالتوازي مع أعمال تطوير مطار دمشق الدولي، وبإشراف شركة دار الهندسة ‏العالمية.‏

تجارب متتالية للوصول إلى المستوى المطلوب

وبيّن وزير النقل أن الشركة المنفذة ملتزمة بتأهيل الطريق الممتد من المطار وصولاً إلى الحدود اللبنانية وفق مواصفات ومعايير ‏دولية، لافتاً إلى أن الجولات السابقة أظهرت أن مستوى أعمال التعبيد لم يكن بالمستوى المطلوب، ما استدعى تنفيذ تجارب جديدة ‏لتحسين الجودة والوصول إلى المواصفات المحددة.‏

وأشار بدر إلى تنفيذ تجربة جديدة على مقطع بطول ثلاثة كيلومترات، هي الرابعة ضمن هذا المسار، موضحاً أن الجولة الأخيرة ‏أظهرت تحسناً ملموساً في تنفيذ طبقة الإسفلت، التي تشكل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية من المشروع.‏

والتقى بدر خلال الجولة المهندسين المنفذين وممثلي الشركة المشرفة، واستمع منهم إلى شرح حول الأعمال المنجزة ومراحل التنفيذ، ‏مثنياً على التحسن المحقق، ومشدداً على ضرورة مواصلة العمل لرفع الجودة وتحقيق المواصفات المطلوبة.‏

خبرات سورية تسهم في تطوير المشروع

ولفت بدر إلى أن من أبرز ما يميز المشروع مشاركة عدد من المهندسين السوريين الذين تلقوا تعليمهم في سوريا، واكتسبوا خبراتهم ‌‏العملية في الخارج، قبل عودتهم للمساهمة في إعادة بناء البلاد من خلال العمل ضمن شركات متخصصة وذات خبرة في تنفيذ مشاريع ‌‏الطرق والبنى التحتية.‏

ووصف هذه التجربة بأنها مهمة لما تتيحه من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ونقلها إلى المهندسين السوريين، بما يعزز قدراتهم، ‏ويسهم مستقبلاً في تطوير وتأهيل شبكة الطرق في سوريا، وفق أسس فنية متقدمة.‏

وأكد وزير النقل أن الارتقاء بمستوى الطرق والخدمات المرتبطة بها يمثل إحدى أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن المواطن السوري، ‏بعد سنوات طويلة من المعاناة، يستحق شبكة طرق بمستوى يليق به ويلبي احتياجاته.‏

رفع سوية التنفيذ

من جانبه، أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن الأعمال المنفذة على طريق المطار تسير بمستوى جيد، منوهاً ‏بتوجيهات وزير النقل لرفع سوية التنفيذ وتحسين جودة الأعمال.‏

وأوضح نجار أن الهدف يتمثل في الوصول إلى شبكة طرق بمواصفات تواكب الطموحات، وتلبي أفضل المعايير العالمية.‏

ويعد طريق مطار دمشق الدولي من المحاور الطرقية الحيوية في سوريا، نظراً لأهميته في ربط العاصمة بالمطار والمناطق الجنوبية ‌‏وصولاً إلى الحدود اللبنانية، ودوره في حركة المسافرين والنقل والشحن.‏

وتندرج أعمال تأهيل الطريق ضمن مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز السلامة ‏المرورية وانسيابية الحركة والارتقاء بمستوى الخدمات الطرقية.‏