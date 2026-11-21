دمشق-سانا
عقدت وزارة الصحة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمشاركة ممثلين عن تسع وزارات معنية، لبحث آليات تعزيز الاستجابة لفاشية شلل الأطفال في محافظة دير الزور، وتنسيق الجهود الحكومية وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل الإجراءات الصحية والخدمية والتوعوية اللازمة لاحتواء الفاشية والحد من انتشار الفيروس.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، يأتي استكمالاً للاجتماع الوزاري الذي عُقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وفي إطار متابعة الاستجابة وتحديد أولويات العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية.
وقدّم مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، عرضاً فنياً تناول الوضع الوبائي، ومستجدات الإصابات وخطط الاستجابة، والإجراءات المتخذة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وتنفيذ حملات التلقيح.
استجابة حكومية متكاملة
وأكد المشاركون أن احتواء الفاشية يتطلب استجابة حكومية متكاملة، تنسقها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشمل قطاعات المياه والإصحاح البيئي والتعليم والتوعية المجتمعية، إلى جانب ضمان وصول اللقاحات والخدمات الوقائية إلى جميع الأطفال المستهدفين.
وبحث الاجتماع أدوار الوزارات المشاركة في دعم الاستجابة، بما يشمل حشد الدعم وتأمين الإمدادات الطبية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتعزيز التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، وتسهيل وصول فرق التلقيح إلى المدارس والفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة الحالات المشتبه بها.
تعزيز التنسيق ودعم الاستجابة
وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لدعم تنفيذ أولويات الاستجابة التي تقودها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
واتفقوا على عقد اجتماعات تنسيقية أسبوعية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتقييم التقدم المحرز ومعالجة التحديات، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية لاحتواء الفاشية، والحد من مخاطر انتشارها إلى مناطق أخرى.
وسُجّلت في سوريا ثلاث إصابات مؤكدة بشلل الأطفال، جميعها في محافظة دير الزور، كانت آخرها في 12 تشرين الثاني الجاري، وتستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة تلقيح تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في المحافظة اعتباراً من 30 تشرين الثاني الجاري، تتبعها جولة تكميلية في أواخر كانون الأول، مع دراسة توسيع نطاق الحملة لتشمل ما بين 6 و14 محافظة، وفقاً لتقييم المخاطر الوبائية.