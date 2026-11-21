دمشق-سانا‏

عقدت وزارة الصحة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمشاركة ممثلين عن تسع وزارات ‏معنية، لبحث آليات تعزيز الاستجابة لفاشية شلل الأطفال في محافظة دير الزور، ‏وتنسيق الجهود الحكومية وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل ‏الإجراءات الصحية والخدمية والتوعوية اللازمة لاحتواء الفاشية والحد من انتشار ‏الفيروس. ‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى ‏الوزارة بدمشق، يأتي استكمالاً للاجتماع الوزاري الذي عُقد في الأمانة العامة لرئاسة ‏الجمهورية، وفي إطار متابعة الاستجابة وتحديد أولويات العمل المشترك بين الجهات ‏الحكومية المعنية.‏

وقدّم مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، ‏عرضاً فنياً تناول الوضع الوبائي، ومستجدات الإصابات وخطط الاستجابة، ‏والإجراءات المتخذة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وتنفيذ حملات التلقيح.‏

استجابة حكومية متكاملة

وأكد المشاركون أن احتواء الفاشية يتطلب استجابة حكومية متكاملة، تنسقها وزارة ‏الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشمل قطاعات المياه والإصحاح البيئي والتعليم ‏والتوعية المجتمعية، إلى جانب ضمان وصول اللقاحات والخدمات الوقائية إلى جميع ‏الأطفال المستهدفين.‏

وبحث الاجتماع أدوار الوزارات المشاركة في دعم الاستجابة، بما يشمل حشد الدعم ‏وتأمين الإمدادات الطبية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ‏وتعزيز التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، وتسهيل وصول ‏فرق التلقيح إلى المدارس والفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة الحالات المشتبه بها.‏

تعزيز التنسيق ودعم الاستجابة

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ‏ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لدعم تنفيذ أولويات الاستجابة التي تقودها ‏وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.‏

واتفقوا على عقد اجتماعات تنسيقية أسبوعية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتقييم التقدم ‏المحرز ومعالجة التحديات، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية لاحتواء الفاشية، والحد ‏من مخاطر انتشارها إلى مناطق أخرى.‏

وسُجّلت في سوريا ثلاث إصابات مؤكدة بشلل الأطفال، جميعها في محافظة دير ‏الزور، كانت آخرها في 12 تشرين الثاني الجاري، وتستعد وزارة الصحة لإطلاق ‏حملة تلقيح تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في المحافظة اعتباراً ‏من 30 تشرين الثاني الجاري، تتبعها جولة تكميلية في أواخر كانون الأول، مع دراسة ‏توسيع نطاق الحملة لتشمل ما بين 6 و14 محافظة، وفقاً لتقييم المخاطر الوبائية.‏