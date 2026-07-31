انطلاق مهرجان “صيف سوريا للعائلة” في إدلب بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

إدلب-سانا

افتتحت مديرية الثقافة في محافظة إدلب مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان “صيف سوريا للعائلة” في المركز الثقافي بمدينة إدلب، بحضور محمد عبد الرحمن محافظ إدلب، وبمشاركة واسعة من أهالي المحافظة وعدد من المديريات الحكومية والمنظمات الإنسانية.

ويستمر المهرجان على مدى خمسة أيام، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، إضافة إلى عروض مسرحية وسينمائية، وأركان مخصصة للتراث والفنون والخط العربي، ومكتبات للأطفال، والألعاب الذكية والتصوير.

وأكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يأتي في إطار دعم النشاط الثقافي والاجتماعي في المحافظة، مشيراً إلى أهمية توفير مساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب وأبناء الشهداء للترفيه والتعبير عن مواهبهم، من خلال فعالياته المتنوعة التي تجسد حضارة وتراث المحافظة.

ولفت إلى أن المهرجان سينطلق في جميع المحافظات السورية وكانت بدايته من إدلب، مبيناً أن حفل الافتتاح شهد تكريم أبناء الشهداء وجولة على أقسام المعرض.

من جانبه أوضح مدير ثقافة المحافظة خالد اليوسف في تصريح مماثل، أن المديرية حرصت على تنويع فقرات المهرجان لتشمل الجوانب الفنية والتراثية والتعليمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات، بما يسهم في إحياء الحركة الثقافية في المدينة، من خلال أركانه وأنشطته المتنوعة التي شملت الرسم والخط العربي والتراث والذكاء الاصطناعي والحركي للأطفال.

وعبّر الطفل أحمد عطار عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وما يتضمنه من ألعاب وعروض، مؤكداً أنه شكّل مساحة للفرح والترفيه للأطفال.

كما أشارت الطفلة نهال مراد إلى أن المهرجان أتاح فرصة مهمة لرسم البسمة على وجوه الأطفال والزوار، معربةً عن إعجابها بأركان الفنون والرسم والخط العربي والمكتبات، وداعيةً الجميع إلى زيارة المعرض.

ويأتي مهرجان “صيف سوريا للعائلة” ضمن خطة مديرية الثقافة لإحياء الفعاليات العامة في المحافظة وتعزيز التواصل المجتمعي، من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتهدف إلى دعم الأطفال والعائلات وتوفير بيئة إيجابية للتعبير عن الإبداع والمواهب.