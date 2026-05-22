وزارة الطاقة تدعو مفصولي وزارة الكهرباء سابقاً لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل

دمشق-سانا

دعت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة المفصولين من الشركة السورية للكهرباء –وزارة الكهرباء سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم، لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن المراجعة تبدأ في الرابع والعشرين من شهر أيار الجاري من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً.

وشملت القائمة 232 اسماً من المفصولين من مختلف المؤسسات التابعة للشركة السورية للكهرباء على امتداد المحافظات السورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها، مشيرة إلى أنها مستمرة في معالجة الطلبات المقدمة، وسيجري نشر قوائم جديدة قريباً فور الانتهاء من تدقيقها.

وتواصل وزارة الطاقة العمل على استعادة كفاءاتها ورفد قطاع الكهرباء بالكوادر المؤهلة، في إطار الجهود الحكومية لإعادة بناء ما تضرر خلال السنوات الماضية وتعزيز جاهزية المنظومة الخدمية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على قوائم الأسماء، وذلك من خلال الرابط الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام:

