صيد الشباك في سوريا يفتك بالطيور النادرة والمهاجرة.. أبرز الأنواع وآليات الحماية

دمشق-سانا‏

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بينما يواصل الصيادون نصب شباكهم مع حلول الخريف، مستهدفين طيور السمان ‏وعصفور التين وغيرها، تجد طيور مهاجرة وأنواع نادرة نفسها ضحية مصائد لا تميّز ‏بين الطيور، ما يهدد التنوع الحيوي والتوازن البيئي في سوريا.‏

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وفي ظل اتساع استخدام هذه الشباك، يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز أنواع الطيور ‏التي قد تقع ضحية الصيد الجائر، وأهميتها البيئية، والأضرار التي تلحق بها وبالحياة ‏البرية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الممارسات، وما ينص عليه القانون ‏السوري لحماية الطيور وتنظيم الصيد.‏

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ومع حلول موسم الهجرة الخريفية، تتواصل عمليات نصب شباك الصيد في القلمون ‏ومناطق أخرى من سوريا، حيث تُمد على مسافات واسعة وتُستخدم مكبرات الصوت ‏وآلات التسجيل لاستدراج الطيور إليها.‏

من الشباك إلى الأسواق.. رحلة الطيور المصطادة

بعد جمع الطيور، ينقل الصيادون ما اصطادوه إلى الموزعين، لتصل لحومها إلى ‏المستهلك عبر أطباق بلاستيكية بأحجام وكميات مختلفة، تتباين أسعارها بحسب النوع ‏والكمية، وتبدأ من مئة وخمسين ألف ليرة سورية.‏



وتتنوع قنوات التسويق بين محال بيع اللحوم والبقاليات، والإعلانات المنشورة على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، فيما قد لا تتوافر للمستهلك معلومات واضحة عن الأنواع ‏المعروضة أو طريقة صيدها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.‏

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يقول أحمد فرهود أحد أبناء القلمون الشرقي، الذي ينتشر فيه صيادو الطيور بكثرة: إن ‏بعض الطيور يباع بأسماء متداولة لا تكشف هويتها الفعلية، بينما تصل أنواع أخرى إلى ‏الأسواق رغم نفوقها داخل الشباك قبل ذبحها. ‏

وبيّن أن الصيد لا يقتصر على الأنواع التقليدية المعروفة للاستهلاك، بل يمتد إلى طيور ‏مغردة وأنواع أخرى غير مألوفة على موائد المستهلكين، حتى إن بعض الطيور المحظور ‏قتلها، مثل الصرد والهدهد، أو الأنواع المهددة بالانقراض، كالقمري والشحيم وغيرها، قد ‏تقع ضحية هذه الممارسات.‏

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ومع انتشار أجهزة التسجيل والمكبرات الصوتية المستخدمة لجذب الطيور، لم تعد آثار ‏الصيد مقتصرة على الحياة البرية؛ إذ باتت الأصوات المرتفعة مصدر إزعاج لسكان ‏بعض المناطق.‏

ويقول عمران بكر، من أهالي جيرود: إن أصوات المكبرات الصوتية باتت مزعجة ‏للسكان، نظراً لاستمرار أصواتها ليلاً حتى ساعات متأخرة من الصباح، مشيراً إلى أن ‏الأهالي باتوا ينظرون إليها باعتبارها مصدراً للإزعاج وعدم احترام خصوصية الآخرين.‏

حملة ميدانية تضبط 500 متر من شباك الصيد بريف دمشق

في إطار مكافحة الصيد الجائر، نفذت الضابطة في منطقتي النبك ويبرود بريف دمشق ‏حملة أسفرت عن إتلاف أكثر من 500 متر من شباك صيد الطيور المخالفة، وتحرير ‏عدد من الطيور والعصافير العالقة فيها.‏

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات، محذرة من المساءلة القانونية بحق من ينصب ‏الشباك المخالفة.‏

مصائد لا تميز بين الأنواع

يرى مصور الطيور المهاجرة إيهاب جبر، أن الصيد الجائر باستخدام الشباك والدبق ‏وأسلحة الصيد الحديثة يشكل خطراً كبيراً على الطيور والتنوع الحيوي.‏

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وأوضح أن الشباك قادرة على اصطياد أعداد كبيرة من دون تمييز بين الأنواع، سواء ‏للاستهلاك أو الاتجار، بما في ذلك نقل الطيور إلى خارج الحدود.‏

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ويشرح خبير الحياة البرية والتنوع الحيوي المهندس أحمد أيدك، أن الشباك يصعب على ‏الطيور رؤيتها، ولا تقتصر أضرارها على النفوق، بل تشمل إصابات الأجنحة والأرجل ‏والريش، والإجهاد والجفاف والافتراس، وقد تفقد الطيور المحررة قدرتها على متابعة ‏الهجرة.‏

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بدوره، يوضح خبير البيئة والتنوع الحيوي الدكتور ماهر ديوب، أن الشباك الممتدة على ‏مسافات واسعة قد تطال الجوارح والخفافيش والحشرات النافعة، وتستنزف أعداداً كبيرة ‏خلال وقت قصير وبجهد محدود، بخلاف الصيد الذي يستهدف طائراً بعينه.‏

وتتعرض طيور صغيرة ومغردة للصيد بغرض الاتجار أو الاستهلاك المحلي، ومنها ‏الحسون والتفاحي والكناري والبلابل والأبلق وعصفور التين والفرّي والسمن والشحرور ‏والوروار والترغل، وفق ديوب.‏



وقد تقع في هذه المصائد أنواع نادرة أو مهددة محلياً وعالمياً، مثل النعار السوري ‏والقطقاط الاجتماعي والرخمة المصرية والعقبان والنحام الوردي، إضافة إلى أنواع من ‏البط، ولا سيما عند نصب الشباك قرب المسطحات المائية والأراضي الرطبة.‏

الطيور المهاجرة في دائرة الخطر

يشكل موقع سوريا على مسار الهجرة بين أفريقيا وأوراسيا محطة مهمة لاستراحة ملايين ‏الطيور وتغذيتها خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الشباك المنصوبة على مسارات ‏عبورها خطراً يتجاوز الطيور التي تقع فيها إلى مجموعات وأسراب كاملة.‏

‏ ويحذر أيدك من أن الصيد خلال الهجرة الربيعية يقلل أعداد الطيور التي تصل إلى ‏مناطق التكاثر، خصوصاً عند اصطياد أفراد بالغة أو قبل موسم التكاثر، ما قد يؤثر في ‏أعداد الأجيال اللاحقة.‏



ويشير ديوب إلى أن صيد الطيور المهاجرة قد يقطع دورة التكاثر ويؤثر في أعدادها على ‏نطاق إقليمي، كما يؤدي تراجع الطيور الآكلة للحشرات، مثل السنونو والوروار، إلى ‏إضعاف المكافحة الطبيعية للآفات الزراعية وزيادة الحاجة إلى المبيدات، فضلاً عن ‏التأثير في الجوارح والحيوانات التي تعتمد على الطيور الصغيرة غذاءً لها.‏

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ويوضح جبر، أن الطيور تؤدي أدواراً بيئية تشمل الحد من الحشرات والآفات التي تضر ‏بالنباتات والأشجار المثمرة، والمساهمة في نشر البذور، لافتاً إلى أن صيدها أثناء رعاية ‏الفراخ قد يؤدي إلى نفوقها بسبب انقطاع الغذاء عنها.‏

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ونقل جبر عن جمعيات أوروبية معنية بحماية الطيور وصفها سوريا ولبنان بأنهما «ثقب ‏أسود للطيور المهاجرة»، في إشارة إلى المخاطر التي تواجهها خلال عبورها المنطقة، ‏وفي مقدمتها الصيد الجائر.‏

ماذا يقول القانون السوري؟

ينظم القانون رقم 14 لعام 2023 الصيد البري في سوريا، ويلغي المرسوم التشريعي رقم ‌‏152 لعام 1970.‏

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ويوضح المحامي والمختص بالقانون البيئي فراس حاج يحيى، أن الصيد يخضع لشروط ‏تتعلق بالترخيص والموسم والمكان والنوع والعدد والوسيلة، فيما تحظر التعليمات التنفيذية ‏الشباك والوسائل التي تصطاد عدة كائنات دفعة واحدة، ولا سيما الممتدة أو المقترنة ‏بأجهزة النداء.‏

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وبحسب حاج يحيى، تنص المادة 22 على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامة من ‌‏250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية لاستخدام وسائل صيد محظورة أو مخالفة ضوابط ‏الموسم والمكان والأنواع والأعداد.‏

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كما تفرض الحبس من عشرة أيام إلى شهر أو غرامة من 100 ألف إلى 250 ألف ليرة ‏للاتجار بالطرائد الميتة أو تقديم لحومها في المطاعم والمتنزهات، من دون الإخلال بأي ‏عقوبة أشد.‏

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ويمتد موسم الصيد عموماً من الأول من أيلول حتى مساء 15 شباط، ويُسمح به من ‏ساعة بعد الشروق إلى ساعة قبل الغروب، مع إمكانية تعديله أو إلغائه لحماية أنواع أو ‏مناطق معينة.‏

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ويحظر الصيد في المحميات والمناطق المأهولة ومواقع أخرى تحددها المادة التاسعة، ‏منها المناطق الواقعة ضمن ألف متر من المواقع المشمولة بالحظر، والمتنزهات الحراجية ‏والحدائق النباتية ومناطق الوقاية.‏

الرقابة والبحث والتوعية.. مسارات متكاملة

دعا حاج يحيى إلى تحديث الغرامات وتشديد العقوبات عند تكرار المخالفات أو الصيد ‏التجاري أو استخدام الشباك وأجهزة النداء أو استهداف الأنواع المهددة، وإنشاء سجل ‏إلكتروني وطني للرخص والمخالفات، مع تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة ‏والداخلية والجهات القضائية.‏

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ويؤكد جبر أهمية تفعيل القوانين وتعزيز دور الشرطة البيئية وضبط الحدود، والحد من ‏تجارة الطيور ووسائل صيدها، إلى جانب حملات توعية تبدأ من المدارس وتستهدف ‏الأطفال، وتوسيع التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات البيئية والمجتمعات المحلية.‏

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ويدعو أيدك إلى إنشاء محميات تتمتع بحماية قانونية ورقابة فعالة، ولا سيما لحماية ‏الأنواع المهددة ومواقع استراحة الطيور المهاجرة وتكاثرها.‏

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كما يشدد على دور الجمعيات في رصد مواقع الشباك وتوثيق المخالفات وتدريب ‏المتطوعين، ودور الجامعات والباحثين في سد النقص في الدراسات السورية، وإجراء ‏مسوحات دورية لأعداد الطيور وتحديد الأنواع الأكثر تعرضاً للصيد العرضي، وإتاحة ‏البيانات للجهات المعنية لبناء السياسات على الأدلة.‏

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ويلفت ديوب إلى أهمية دعم المجتمعات المحلية ببدائل مستدامة، مثل السياحة البيئية ‏ومراقبة الطيور، وإبراز التزامات سوريا في الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الحيوي ‏والأنواع المهاجرة، مبيناً أن تراجع الطيور يهدد التوازن البيئي ويزيد الآفات الزراعية ‏وتكاليف مكافحتها.‏

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وبينما تتواصل جهود مكافحة الصيد الجائر، تبقى حماية الطيور المهاجرة والنادرة ‏مرهونة بفاعلية الرقابة وتطبيق القانون، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه ‏الأنواع في الحفاظ على التوازن البيئي، فالشباك التي تستهدف طيوراً بعينها قد تتحول إلى ‏مصائد تهدد الحياة البرية بأكملها.‏

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